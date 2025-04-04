特朗普荒唐聲稱“韓國對美關稅率50%”……居然是“貿易逆差÷進口額”的簡單算法. April. 04, 2025 07:21. by / /. 美國總統特朗普宣布將對韓國征收25%的對等關稅，圍繞美方關稅率計算法的爭議正在擴大。美國表示，計算法考慮到了包括韓國在內的各國對美國征收的關稅和非關稅壁壘，但實際上，美國適用的是對美順差越大的國家就要征收越高關稅的單純計算法。有人指出，特朗普主張的韓國“汽車貿易壁壘”也與事實不符。 當地時間2日，特朗普在白宮玫瑰園公開了適用於各國的對等關稅。根據美國的算法，把對方國家向美國征收的關稅（包括非關稅壁壘）減半，就是美國要收的關稅。他表示，韓國對美國的關稅為50%，因此將對韓國征收25%的關稅。 特朗普講話後，美國貿易代表部通過網站公布了對等關稅的計算法，並主張“考慮了進口的價格彈性和關稅費用由進口商承擔的比率等”。但是，美國貿易代表辦公室公開的公式，是美國在各國所產生的貿易逆差除以進口額的商。也就是說，越是美國出現赤字的國家，就越要征收更多的關稅。 實際上，去年美國對韓國的商品收支逆差為660億美元。將其除以美國自韓國的進口額（1315億美元），就得出50.2%。這就是美國主張韓國對美國征收50%關稅的背景。美國公布對等關稅率的所有國家都適用了這一計算法。 特朗普就韓國售出的每10輛汽車中有8輛是韓國產汽車一事主張，這是因為貿易壁壘。據韓國汽車移動產業協會透露，去年在韓國共銷售163.6萬輛汽車，其中82.3%（134.7萬輛）是特朗普所說的國產汽車。進口車僅售出17.7%（28.9萬輛）。 不過，專家指出，不能認為這是貿易壁壘造成的。以美國為例，汽車關稅方面，反而是韓國比美國更為不利。 根據韓美自貿協定，韓國對自美國進口的所有汽車不征收一分關稅。相反，美國對韓國產貨車（皮卡）征收25%的關稅。韓美兩國在2011年簽訂自貿協定時，決定只對韓國產皮卡征收關稅到2021年，但在特朗普第一屆政府時期，被延長到2041年。 汽車業界相關人士表示：“就關稅而言，反而韓國更為不利，美國一直要求放寬的進口車安全及環境限制也在過去的自貿重新談判過程中作了修改。美國汽車在韓國消費較少並不是因為貿易壁壘，而是因為美國品牌車輛進入韓國時，在價格和本地化方面沒有吸引力。”

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