戒嚴事態4個月後，尹錫悅彈劾案今天上午11時宣判. April. 04, 2025 07:20. by 黃亨俊記者、權具龍記者 constant25@donga.com、9dragon@donga.com. 憲法法院對尹錫悅總統彈劾案的宣判將於4日上午11時舉行。由12月3日緊急戒嚴引發的彈劾政局時隔4個月即將結束。直到彈劾案宣判前夜，因贊成和反對彈劾而分裂的民意沖突仍在持續，尹錫悅和共同民主黨代表李在明最終沒有表明服從判決的態度。 據法律界3日透露，憲法法官們當天上午就是否彈劾尹錫悅舉行評議，並制定了最終裁決書。宣判之前，法官們還有可能召開評議，修改裁決書。從4日上午11時起，憲法法院代理院長文亨培將宣讀尹錫悅彈劾案裁決書。8名法官中如有6人及以上決定贊成彈劾，尹錫悅將立即被罷免，成為繼朴槿惠之後韓國憲政史上第二個被罷免的總統。如果彈劾被駁回或案件被退回，尹錫悅將立即到龍山總統室上班，恢復職務。 直到彈劾案宣判前一天的3日為止，尹錫悅和李在明都沒有宣布服從判決。尹錫悅當天沒有表明立場，而是表示：“綜合考慮維持秩序和警衛問題，決定不出席宣判。”據悉，尹錫悅正在研究根據彈劾案宣判結果直接發出信息的方案。 李在明當天沒有提及是否服從，而是在參加“第77周年4·3犧牲者追悼儀式”後接受記者采訪時提到了濟州4·3事件和5·18民主化運動。他表示：“由於無法定罪為國民屠殺，今天再次發生了夢想通過（12·3）戒嚴實現軍政的荒唐無稽的事情。” 贊成和反對彈劾的團體表示，憲法法院宣判後，他們將繼續在憲法法院附近和光化門、漢南洞總統官邸前等地舉行示威。因此，有人要求，即使在憲法法院做出決定後，尹錫悅和李在明也應作出說服支持者、尋求團結的表態。 但是，國民力量黨和共同民主黨當天也圍繞服從憲法法院判決發生了沖突。國民力量黨緊急對策委員長權寧世表示：“引發今天的事態，共同民主黨的責任最大。”相反，共同民主黨院內發言人盧鐘勉表示：“當事人兼加害者尹錫悅必須服從（判決）。”

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