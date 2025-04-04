趁著政治空白期脫韁的食品物價……必須嚴懲“小伎倆漲價”. April. 04, 2025 07:20. . 食品物價正在全方位波動。統計廳公布的數據顯示，上個月加工食品物價上漲3.6%，創1年零3個月以來的最高漲幅。直到去年底還維持在1%左右的加工食品物價，連續3個月呈上升趨勢。巧克力（15.5%）、辛奇（韓國泡菜）（15.3%）、調料醬（11.5%）、咖啡（8.3%）、面包（6.3%）等，幾乎找不到不漲價的加工食品。外國食品價格上漲3.0%，超過了全體消費者物價上漲率（2.1%）。 這在很大程度上是因為食品、餐飲企業不分品種、競爭般地上調價格。今年以來，上調或預告上調價格的企業超過40家。也有不少企業出現了兩位數的上漲率。企業聲稱，由於原材料費、人工費上漲、匯率暴漲等，上調價格不可避免。但問題是，部分企業利用政局混亂導致政府物價管理功能減弱的機會，盲目地加入上調行列。之前因為看政府的臉色而猶豫上調的企業們，在國政空白長期化後紛紛上調了價格。 進入本月以來，方便面、漢堡包、炸雞等價格也接連上漲，人們擔心加工食品、餐飲物價上漲趨勢將持續一段時間。再加上襲擊嶺南地區的史上最嚴重山火，導致主要農產品產地遭受巨大損失，也增大了農畜產品物價上漲的壓力。食品價格的上漲使本來就凍結的消費心理進一步萎縮，使老百姓的生活更加艱難。這就是需要盡快穩定威脅平民生活的飯桌物價的原因。政府必須對趁政局混亂不正當漲價的變相漲價和串通價格等行為加強管理和監督，嚴懲不公正行為。

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