申智愛“挑戰連續60次成功晉級”. April. 03, 2025 07:54. by 金正勛記者 hun@donga.com. 目前正在征戰日本高爾夫巡回賽的申智愛（37歲•照片）將從3日開始在釜山東萊貝內斯特舉行的為期4天的韓國女子職業高爾夫（KLPGA）巡回賽國內揭幕戰鬥山建設WEVE冠軍賽上，再次挑戰壹項新紀錄。那就是她出道KLPGA巡回賽後連續60次成功晉級（在四輪制比賽中通過前兩輪）的記錄。2005年11月進入KLPGA巡回賽的申智愛，在到去年為止參加的59場KLGPA巡回賽比賽上，無壹例外地通過了晉級線。 目前，KLPGA巡回賽最多連續晉級記錄由徐熙京（39歲•退役）保持。從2006年11月16日到2009年12月19日，徐熙京連續65次沒有被淘汰。 早早平定國內舞臺後，以美國和日本巡回賽為主舞臺活動的申智愛從2009年開始每年只參加壹兩次KLPGA巡回賽。但是依然無壹例外地成功晉級。在去年唯壹參加的國內大賽鬥山建設WEVE錦標賽上，她也獲得了並列第31位。從今年開始，申智愛將得到鬥山建設的開球贊助。 申智愛在2005年9月以業余選手身份參加的SK Enclean邀請賽上奪得了冠軍。如果加上該記錄，她已經在KLPGA巡回賽上連續60次通過了晉級線。 包括KLPGA巡回賽20勝在內，作為韓國女子選手獲得最多職業勝場數65勝的申智愛將在此次大賽第1、2輪比賽中與“衛冕冠軍”黃宥敏（22歲）、在本賽季揭幕戰藍峽谷錦標賽上奪冠的朴寶謙（27歲）同組進行比賽。如果申智愛奪冠，將成為繼2010年9月“第32屆KLPGA錦標賽”後時隔15年、同時也是個人第21個KLPGA巡回賽冠軍。

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