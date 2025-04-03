距尹錫悅彈劾案宣判還有一天，政治界煽動“廣場不服”. April. 03, 2025 07:53. by 李相憲記者、趙應亨記者、孫俊英記者 dapaper@donga.com、yesbro@donga.com、hand@donga.com. 距離憲法法院對尹錫悅總統彈劾案的宣判還有一天，政界卻紛紛前往國會外廣場，向支持層主張贊成彈劾或駁回彈劾。與2017年朴槿惠前總統彈劾案確定宣判日後立即中斷場外鬥爭、強調團結不同，朝野政黨直到最後都在煽動對憲法法院判決的不服，人們擔心彈劾案宣判以後還會出現混亂。 共同民主黨2日敦促罷免尹錫悅，並決定在宣判日4日之前繼續進行光化門徹夜靜坐示威和贊成彈劾集會等場外鬥爭。院內代表朴贊大等該黨領導層當天也參加了在靠近憲法法院的安國站附近舉行的贊成彈劾集會。該黨代表李在明就是否服從憲法法院判決表示：“服從是尹錫悅的事情。”李在明3月12日在頻道A油管上曾表示：“如果不服從根據民主共和國憲法秩序作出的決定，會怎麽樣?”朴贊大也表示：“駁回彈劾是對憲法的全面否定，尹錫悅重返政壇就是大韓民國的毀滅。” 國民力量黨方面，由親尹錫悅派主導的60多名議員將從2日起到宣判日為止，在安國站前舉行24小時反彈劾接力示威。也就是說，占執政黨議員（108人）一多半的人主張駁回彈劾或退回彈劾案。該黨緊急對策委員長權寧世當天在國會召開的全黨議員會議上表示：“總統應盡快恢復職務，重新整頓停滯不前的國政，照顧民生。”該黨院內代表權性東也表示：“駁回彈劾是我黨黨論。”羅卿援議員則主張：“（贊成彈劾）是‘人多勢重主義’的勝利，是憲法秩序的崩潰。” 代行總統職權的國務總理韓德洙在當天舉行的治安相關部長會議上對政界喊話：“懇切希望不要發表刺激或誘導非法示威和暴力的發言。”他強調：“現在已經過了‘憲法法院時間’，是‘國民時間’。不管法院做出什麽決定，我們都要根據法治主義原則冷靜地接受其結果。” 此外，憲法法院當天上午和下午分別舉行兩次評議，進入了最後討論階段。通過1日的最終評議，法院事實上已經得出總統彈劾案的結論，當天的評議則是為了調整細節意見、整理裁決書的文字表述。有預測稱，憲法法院將在宣判當天的4日上午對裁決書等進行最終檢查。

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