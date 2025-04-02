“只想著家人”，韓國人在崩塌前跳過雲橋. April. 02, 2025 08:00. by 金允珍記者 kyj@donga.com. “雖然從後面聽到了混凝土倒塌的聲音，但是我沒有回頭，無條件地奔跑。” 上月30日（當地時間），在接受泰國媒體泰肋電視臺的采訪時，韓國人權英俊（38歲）表示，“我只想著要照顧妻子和孩子”，回顧了兩天前因地震自己居住的曼谷市內高層建築發生動搖時的情景。他說：“感覺後面有人在推我。” 上月28日，在緬甸第二大城市曼德勒發生7.7級強震，受該強震余波影響，連接曼谷市內超過50層的2棟高層公寓建築的“雲橋”即將倒塌，權某在橋崩塌之前跳過了橋，憑借這壹場面他成為了當地知名人士。 權某在泰國做生意，與泰國妻子和剛滿周歲的女兒壹起居住在曼谷，該視頻通過社交網絡服務（SNS）傳開。另外，該視頻成為話題後，網紅妻子鮑宥利（音）在自己的SNS賬號上公開了視頻中的男性是自己的丈夫。 據新加坡日刊《海峽時報》報道，地震發生時，權某正在位於52層的小區內的健身中心進行運動。他為了在對面建築30層的家裏等待自己的家人，冒著生命危險越過了雲橋。到達家後確認妻子和女兒已經躲避的事實的權某通過樓梯走到了1樓，見到了家人。據悉，他沒有受重傷，只是受了輕微的擦傷。 視頻通過SNS傳開後，壹夜之間成為名人的他收到了多家泰國及海外媒體的采訪邀請。網絡上對於權某勇敢的行為，有人表示“人類是驚人的。無論多麽可怕，為了守護心愛的人，什麽都可以做。”另外還出現了“真是‘國民丈夫’的模範。有這樣的丈夫的妻子真是幸運”、“誰說韓國男人只存在於電視劇中呢？現實中也存在”等留言。

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