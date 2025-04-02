特朗普：“正與金正恩溝通”……暗示朝美接觸的可能性. April. 02, 2025 08:01. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 上月31日（當地時間），美國總統唐納德•特朗普表示：“（與朝鮮國務委員會委員長金正恩）有溝通。這非常重要。”對於何時與金委員長進行溝通、是否與自己直接溝通等，沒有進行說明。但是，這暗示了朝鮮（北韓）與美國之間的接觸可能已在進行，其意義備受關註。 ●“朝鮮是‘巨大的核能力擁有國’” 特朗普總統當天在白宮會見記者時，在被問到“是否計劃在近期內（any time in the near future）與金正恩取得聯系”時，回答說，“會這樣做。”他強調說：“我和金正恩的關系非常好”，“雖然大家不喜歡聽到這樣的話，但這是非常重要的事情。”他還表示，“在某個時刻，我會（和朝鮮）做點什麽。” 此前，特朗普在1月接受美國福克斯新聞臺的采訪時，在被問到“是否還會與金正恩再次聯系”時，曾表示“會那樣做”，直接表明了朝美首腦外交的可能性。當天他也再次表明了與金委員長進行對話的意誌，甚至提到了近期內接觸的可能性。 當天，特朗普還提到了自己和金正恩在執政壹期時的關系。他回憶說，“剛開始真的很粗暴和險惡”，“無論是‘小火箭人’（特朗普總統當時指金正恩委員長的說法），還是所有的壹切都是非常險惡的情況。”他接著說，“有壹天，朝鮮方面聯系我說想見面，之後我們見面了”，“然後我們建立了很好的關系。”他還提到了2019年越過南北軍事分界線的情況，並表示：“在軍事分界線踱步並越過了界線。特勤局（Secret Service）其實並不喜歡。” 特朗普當天稱朝鮮為“巨大的核能力擁有國（big nuclear nation）。”特朗普二期政府雖然壹再公開表明“朝鮮完全無核化”的方針，但特朗普總統再次表明了事實上認為朝鮮是有核國家的認識。他就任後多次將朝鮮稱為“核能力擁有國（nuclear power）”。 ●“金正恩是非常聰明的男人” 特朗普總統今年年初就職典禮當天也在辦公室接受記者提問時表示：“他（金正恩委員長）有核能力。他也會歡迎我的歸來”，“我們之間相處得很好。” 他在會見海外權威人士時也提到與金委員長的關系很好。他還稱朝鮮為核能力擁有國。他在上月13日接見北約秘書長馬克•呂特時曾表示，“我和金正恩的關系很好，要看會發生什麽事情。朝鮮確實是擁有核能力的國家。”另外，對於是否會重新構築與金正恩委員長的關系的提問，他回答稱“是的（I would）”。 今年2月與日本首相石破茂舉行美日首腦會談後，特朗普表示，“我們將與朝鮮和金正恩建立關系”，正式宣布重啟朝美對話。 特朗普當天對金正恩的評價是“非常聰明的男人（smart guy）”。此前的今年1月，他在提及金正恩委員長時表示，“他不是宗教狂熱分子（religious zealot）”，此次也稱贊金委員長是“語言相通的談判夥伴”。特朗普總統和金正恩委員長在2018年和第二年在新加坡和越南河內舉行首腦會談時，交換了27封被稱為“情書”的親筆信。

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