特朗普:“正與金正恩溝通”……暗示朝美接觸的可能性. April. 02, 2025 08:01. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 上月31日(當地時間),美國總統唐納德•特朗普表示:“(與朝鮮國務委員會委員長金正恩)有溝通。這非常重要。”對於何時與金委員長進行溝通、是否與自己直接溝通等,沒有進行說明。但是,這暗示了朝鮮(北韓)與美國之間的接觸可能已在進行,其意義備受關註。 ●“朝鮮是‘巨大的核能力擁有國’” 特朗普總統當天在白宮會見記者時,在被問到“是否計劃在近期內(any time in the near future)與金正恩取得聯系”時,回答說,“會這樣做。”他強調說:“我和金正恩的關系非常好”,“雖然大家不喜歡聽到這樣的話,但這是非常重要的事情。”他還表示,“在某個時刻,我會(和朝鮮)做點什麽。” 此前,特朗普在1月接受美國福克斯新聞臺的采訪時,在被問到“是否還會與金正恩再次聯系”時,曾表示“會那樣做”,直接表明了朝美首腦外交的可能性。當天他也再次表明了與金委員長進行對話的意誌,甚至提到了近期內接觸的可能性。 當天,特朗普還提到了自己和金正恩在執政壹期時的關系。他回憶說,“剛開始真的很粗暴和險惡”,“無論是‘小火箭人’(特朗普總統當時指金正恩委員長的說法),還是所有的壹切都是非常險惡的情況。”他接著說,“有壹天,朝鮮方面聯系我說想見面,之後我們見面了”,“然後我們建立了很好的關系。”他還提到了2019年越過南北軍事分界線的情況,並表示:“在軍事分界線踱步並越過了界線。特勤局(Secret Service)其實並不喜歡。” 特朗普當天稱朝鮮為“巨大的核能力擁有國(big nuclear nation)。”特朗普二期政府雖然壹再公開表明“朝鮮完全無核化”的方針,但特朗普總統再次表明了事實上認為朝鮮是有核國家的認識。他就任後多次將朝鮮稱為“核能力擁有國(nuclear power)”。 ●“金正恩是非常聰明的男人” 特朗普總統今年年初就職典禮當天也在辦公室接受記者提問時表示:“他(金正恩委員長)有核能力。他也會歡迎我的歸來”,“我們之間相處得很好。” 他在會見海外權威人士時也提到與金委員長的關系很好。他還稱朝鮮為核能力擁有國。他在上月13日接見北約秘書長馬克•呂特時曾表示,“我和金正恩的關系很好,要看會發生什麽事情。朝鮮確實是擁有核能力的國家。”另外,對於是否會重新構築與金正恩委員長的關系的提問,他回答稱“是的(I would)”。 今年2月與日本首相石破茂舉行美日首腦會談後,特朗普表示,“我們將與朝鮮和金正恩建立關系”,正式宣布重啟朝美對話。 特朗普當天對金正恩的評價是“非常聰明的男人(smart guy)”。此前的今年1月,他在提及金正恩委員長時表示,“他不是宗教狂熱分子(religious zealot)”,此次也稱贊金委員長是“語言相通的談判夥伴”。特朗普總統和金正恩委員長在2018年和第二年在新加坡和越南河內舉行首腦會談時,交換了27封被稱為“情書”的親筆信。

한국어