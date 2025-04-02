憲法法院4日上午11時對尹錫悅彈劾案作出宣判. April. 02, 2025 08:01. by 金自炫記者、金俊日記者、權五赫記者 zion37@donga.com、kji@donga.com、hyuk@donga.com. 憲法法院4日公布尹錫悅總統彈劾案的結論。這是自去年12月14日國會表決彈劾尹錫悅後時隔111天，也是今年2月25日最後一場第11次辯論後時隔38天，結束彈劾案審理。在歷次總統彈劾案審判中，此案審理時間最長，宣判情況將通過電視現場直播。 憲法法院1日通過公告表示：“尹錫悅總統彈劾案將於4月4日上午11點在大審判庭進行宣判。”據悉，法官們當天上午進行不到30分鐘的簡短評議後作出了上述決定。憲法法院分別以電子傳送方式向國會彈劾團和尹錫悅方面通知宣判日期後，通過電話通知了記者團。 有分析認為，憲法法院在辯論結束後經過38天的深思熟慮後確定宣判日期，實際上已經就是否罷免尹錫悅得出了結論。熟悉憲法法院情況的一名人士表示：“通常在宣判日之前決定贊成還是駁回等大框架的結論。但到宣判當天為止，法官們有撤回少數意見、改變意見的余地。”法官們的具體意見，要到宣判當天才能知道。據悉，法官們將於2日繼續進行評議。 憲法法院首先判斷的是尹錫悅在宣布、維持、解除12月3日緊急戒嚴的過程中是否違反了憲法和戒嚴法等。如果違憲、違法行為嚴重到不能再允許總統履行職務，而且達到背叛國民信任的水平，法院將贊成彈劾。如果情況相反或認為違憲、違法行為不嚴重，就會駁回彈劾。如果認為國會的彈劾訴訟不具備合法條件，還可以退回案件。 考慮到這是國民關心的問題，憲法法院決定允許電視臺直播和普通人旁聽。憲法法院允許電視直播宣判是自1988年憲法法院成立以來第6次。到目前為止，允許現場直播的宣判只有前總統盧武鉉和朴槿惠的彈劾案、新行政首都特別法違憲案、BBK特檢法權限爭議案和統合進步黨政黨解散案。 朝野政黨立即就憲法法院1日宣布計劃於4日宣判尹總統彈劾案一事表示歡迎。國民力量黨緊急對策委員長權寧世當天會見記者時表示：：“憲法法院現在確定日期，憲法上的不穩定狀態得以消除，真是萬幸。無論得出什麽樣的結論，在野黨都必須服從。”共同民主黨院內代表朴贊大當天上午在首爾市鐘路區國務總理公館前舉行的記者會上表示：“憲法法院根據國民的命令在4日宣判，真是萬幸。現在能夠平定和結束內亂局面的最高判決，就是罷免無可置疑的內亂首腦尹錫悅。” 政界和法律界元老們異口同聲地表示：“不管憲法法院的決定如何，所有人都應該服從。”大韓民國憲政會長鄭大哲當天在與《東亞日報》的通話中表示：“無論是贊成、駁回還是退回，作為憲法法院結果的當事者，總統應該向國民表現出服從裁決、回到平常的領導人形象。”

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