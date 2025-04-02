敗者風範. April. 02, 2025 08:00. . 他是經常獲勝的世界最佳國手曹薰鉉（李秉憲飾）。他親自把虎崽養大了。他將年紀輕輕就表現出奇才的李昌鎬（金康勛、劉亞仁飾）收為徒弟。問題是擁有非常出色的奇才，徒弟的成長瞬間實現，因此培養徒弟的老師受到了挑戰。電影《勝負》就是通過曹薰鉉和李昌鎬戲劇性的師徒對決，描繪了真正的勝負世界是什麽的作品。 事實上，電影在很大程度上依賴於真實故事本身所具有的力量。李昌鎬雖然向曹薰鉉學習，但最終還是找到了自己的風格並戰勝了老師，他的登場對當時的圍棋界造成了巨大的沖擊。從1990年展開的最高位戰開始，李昌鎬逐壹奪走了老師的頭銜，曹薰鉉的時代似乎要結束了。但是切齒腐心、反復進行研究的曹薰鉉在1991年與李昌鎬的對弈中展開了精彩的比賽，表現出了獲勝的姿態。 雖然這部電影是關於圍棋的電影，但因為是師徒關系，所以集中於與眾不同的勝負。贏的弟子無法盡情地快樂，輸的師父在挫折中也會為這樣的弟子感到惋惜。但是曹薰鉉承認自己也是“無論何時都能輸的人”，表現出了連弟子都可以學習的“敗者風範”。他說“就像昌鎬壹樣，現在我要挑戰昌鎬”，既是老師又是失敗者。 曹薰鉉經常說：“弟子只有戰勝老師才是真正的報答。”曹薰鉉表示，“我知道勝者總有壹天也會成為失敗者。”重要的是成為失敗者時展現的品格和風範。不服輸的韓國現政治有必要學習壹番。大眾文化評論家。 “托妳的福，我也學到了很多。”—出自金炯柱的《勝負》

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