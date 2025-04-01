李旻宇戰勝世界排名第壹的舍夫勒，取得PGA個人首勝. April. 01, 2025 07:52. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 澳大利亞僑胞李旻宇（27歲）取得了自己在美國職業高爾夫（PGA）巡回賽上的第壹個冠軍。李旻宇是在美國女子職業高爾夫（LPGA）巡回賽上共獲得10個冠軍的大滿貫得主李旻智（29歲）的弟弟。 31日，李旻宇在美國得克薩斯州休斯敦紀念公園高爾夫球場（70桿）結束的PGA巡回賽得州兒童醫院休斯敦公開賽最後壹輪第4輪比賽上，抓下4支小鳥球，吞下1個柏忌，打出了低於標準桿3桿共67桿的成績。最終他以低於標準桿20桿共260桿的成績領先世界排名第壹的斯科蒂•舍夫勒和加裏•伍德蘭德（以上均為美國）壹桿，獲得了171萬美元（約25.15億韓元）的冠軍獎金。 去年正式進軍PGA巡回賽的李旻宇在自己的第56場比賽中終於品嘗到了首次奪冠的喜悅。此前，李旻宇在DP世界巡回賽（前歐洲巡回賽）上獲得3勝、亞洲巡回賽1勝，但在PGA巡回賽上僅獲得2次亞軍。以72洞為準，創下大賽最少桿數記錄的李旻宇表示，“雖然精神上是非常艱難的壹天，但能夠獲得冠軍感到非常高興。” 姐姐李旻智當天在自己的社交媒體上留言稱“把冠軍獎杯帶回家”，為弟弟加油助威。李旻宇在當天的記者會上表示：“有位打高爾夫真的很厲害的姐姐是壹件很酷的事情。姐姐像機器人壹樣直打能力卓越。相信姐姐也會馬上奪冠的。” 另外，羅裏•麥克羅伊（36歲•北愛爾蘭）以並列第5位（低於標準桿15桿共265桿）的成績結束本次比賽，成為PGA巡回賽歷史上第二位總獎金突破1億美元大關的選手。加上當天的33.7843萬美元獎金，麥克羅伊的總獎金達到了1.0004.6906億美元（約1473億韓元）。在麥克羅伊之前成為“1億美元男人”的選手是總獎金達到1.2099.9166億美元（約1781億韓元）的“高爾夫皇帝”泰格•伍茲（50歲•美國）。

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