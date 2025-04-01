愛就能達成和解嗎？. April. 01, 2025 07:51. . 根據前蘇聯反體制作家、諾貝爾文學獎獲得者亞歷山大•索爾仁尼琴（1918~2008年）的回憶，他的父親在學生時期很尊敬列夫•托爾斯泰。有壹天，父親好不容易見到了托爾斯泰，他問大文豪。“要消除矛盾，該怎麽辦呢？”“請愛吧。”“即使對方討厭我，想傷害我呢？”托爾斯泰的回答始終如壹。“請愛吧。” 索爾仁尼琴對托爾斯泰純真的愛打令念念不忘，托爾斯泰的絕對博愛主義在殖民地朝鮮贏得了青年的歡心。但是，日本帝國主義不可能因此而感動和反省。失望的青年們走向了極端。獨立運動家金山在《阿裏郎》中說，大部分義烈團員都曾經是托爾斯泰主義者。 如果個人想維持相互愛戴的和睦的關系，就要理解對方的立場，並保持關懷尷尬局面的態度。如果連對方的缺點都愛的話，會成為受到稱贊的戀人。 但如果是處於戰爭狀態的國家，如果壹個國家知道並充分理解對方的狀態和弱點，如果他是強者，就會選擇進攻，而不是和解與愛。國家間的和平靠力量均衡來維持。歐洲國家表示將向烏克蘭派遣維和部隊。但如果西歐國家有足夠的軍備和威懾力，當初俄羅斯也就不會發動烏克蘭戰爭。 與特朗普在去年的大選過程中聲稱“（如果當選）將在24小時內結束俄烏戰爭”不同，雙方似乎很難達成協議。不僅沒有和解，反而互相打出強硬牌，希望壹方屈服。現在不是擔心他國戰爭的時候。韓國社會也別說相互理解，甚至面臨力量和憤怒的江河。大家都很擔心，只有那些權力上癮的人不知道。

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