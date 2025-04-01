走向崩潰局面的極端對峙……到了憲法法院和韓德洙作出了結的時候. April. 01, 2025 07:51. . 憲法法院在3月最後一天也沒有公布尹錫悅總統彈劾案的宣判日期，圍繞任命憲法法官候選人馬恩赫的朝野對峙則正在走向極端。共同民主黨代表李在明表示，“現在大韓民國的混亂都是從代行總統職權的韓德洙和經濟副總理崔相穆開始的”，預告了將強行實施“雙彈劾”。國民力量黨緊急對策委員長權寧世表示，“這就是在說要顛覆政府”，以內亂煽動宣傳嫌疑告發李在明，並要求馬恩赫辭職。 這種對立還演變成圍繞憲法法官任期的立法沖突。國民力量黨表示，如果共同民主黨提議彈劾韓德洙，將協商韓德洙任命即將於18日結束任期的憲法法院代理院長文炯培和李美善法官繼任者的問題。對此，共同民主黨向國會法司委小委員會提交了禁止代總統指定法官的法案，以及在法官任期結束後自動延長任期的法案。如果剩余任期不到3周的兩位法官離任前憲法法院還沒有宣判，馬恩赫的任命問題還沒有整理好，國家將會陷入更大的混亂。 朝野雙方背水一戰，不惜國政癱瘓，針鋒相對，但韓德洙和憲法法院卻始終保持沈默。憲法法院上月底曾表示，崔相穆沒有任命馬恩赫是違憲行為，韓德洙擱置任命3名法官候選人也是違憲行為等，已經兩次表示未任命法官違反了憲法。但韓德洙在恢復職務一周後也沒有表明任何立場，憲法法院在辯論日期結束34天之後也沒有確定宣判日程。 最終，在朝野消耗性的對峙導致崩潰局面之前，能夠解決問題的是掌握彈劾案宣判和任命馬恩赫關鍵的憲法法院和韓德洙。最重要的是，作為守護大韓民國憲政秩序的最後堡壘，憲法法院應該正視最近自己成為延長不確定性、擴散混亂原因的現實。必須盡快宣布彈劾案宣判日期，結束困擾韓國國民4個月的12月3日緊急戒嚴造成的混亂。韓德洙作為缺乏國家領導力的嚴正的國政管理者，也應恪盡己責。他必須反省，自己的不作為是否真的是斜視政界、推卸責任的處事方式。

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