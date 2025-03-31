大白天在江南公寓殺害妻子的60多歲丈夫被捕. March. 31, 2025 07:58. by 史智媛記者 wish@donga.com. 大白天在首爾江南區某公寓殺害60多歲妻子的丈夫被警方逮捕。 30日，水西警察署表示，以涉嫌殺人罪逮捕了前壹天（29日）下午2時左右，在首爾江南區水西洞自家住宅內，持刀殺害妻子的壹名60多歲男子。受害者被刺多刀，處於心臟停止狀態，在急救人員進行心肺復蘇術（CPR）後被送往醫院，但最終死亡。警方相關人士表示：“在掌握準確事件經過的同時，將對加害者申請拘捕令。” 最近配偶殺人事件接連不斷。4日，在首爾衿川區禿山洞某住宅內，壹名70多歲的男子殺害分居的妻子，被警方緊急逮捕。上月20日，在京畿水原市家中毆打40多歲妻子致其死亡後，在車後備箱藏屍2個月的40多歲男子被捕。1月25日，在首爾冠嶽區新林洞，壹名殺害妻子後試圖自殘的60多歲男子被抓獲。據警察廳透露，2023年發生的殺人事件中，55起（19.0%）的加害者是配偶。其次是子女（49件•16.9%）、父母（43件•14.8%）、戀人（29件•10.0%）等，主要是親屬或親近關系加害者。 東國大學警察行政學系教授李允浩（音）解釋說：“大部分的人身犯罪都是在物理距離較近、感情距離較遠的時候發生的”，“這是配偶等殺人較多的原因。”

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