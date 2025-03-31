只要青年持續不安，生育率回升就會止步於“曇花壹現”. March. 31, 2025 07:57. . 今年1月出生的嬰兒為2.3947萬名，同比增加了11.6%。這是自2015年以後，時隔10年1月新生兒首次增加。繼去年合計生育率（壹名女性壹生中預計生育的平均新生兒數）達到0.75名，時隔9年出現反彈之後，人們期待生育率能持續回升。 去年6月宣布“人口緊急狀態”，全力推動生育率回升政府也喜出望外。在處理人口危機的政府部門中，也有人自我評價說：“取得了生育率回升等載入史冊的成果。” 沒有必要貶低政府的努力。但現在高興還為時尚早。不少專家分析，生育率回升背後是人口效應和疫情基數效應。新生兒較多的“回聲潮壹代”（1991~1996年出生）進入了結婚、生育適齡期，因新冠病毒疫情而減少的婚姻增加，導致生育率增加。 如果這種效果消失，生育率隨時都有可能再次下降。如果不想只依靠自然增加效果，就要好好復盤過去近10年的“生育罷工”背景。 讓我們把時鐘撥回到10多年前吧。合計生育率從2016年（1.17名）開始減少。這是年輕人對結婚和生育的負面認識大幅擴散的時期。當時2030壹代對政府的不信任和要各自逃生的不安情緒非常高漲。2014年的歲月號慘案加深了人們對“國家不負責國民安全”的不信任。把韓國比喻成地獄的“地獄朝鮮”壹詞非常流行。即使努力也無法改變的青年層的挫折感，反映到了根據父母的經濟能力，把自己的身份分為金湯匙和土湯匙等的“勺子階級論”上。 此後情況也沒有好轉。由於房地產政策失敗導致房價暴漲，年輕人的失落感進壹步增大。最終，他們的選擇迅速轉向了非婚而不是結婚、丁克（雙職工但不生孩子的家庭）而不是生育。在此期間，合計生育率從2015年的1.24名下降至2019年的0.92名。可以說，這是將超低生育率固定化的“失去的5年”。前低生育高齡社會委員會副委員長金英美（音）表示：“這是全國向青年們發出‘不要生孩子’的信號”，“這是分析韓國生育率下降原因的最重要時期。” 現在青年層感受到的不安和挫折也大同小異。雖然被僅看題目就令人氣餒的政治新聞所掩蓋，沒有受到關註，但上個月不工作或不進行求職活動的15~29歲青年人口首次超過了50萬人。去年私教育費達到了歷史最高值29萬億韓元。將國民壹分為二的分裂政治、讓人對結婚•生育猶豫不決的經濟社會指標向青年層發出了“不要生孩子”的信號。 提高生育率的疫情基數效應現在已經處於“終結”狀況，在人口效果方面，回聲潮壹代停留在平均生育年齡（33.6歲）的未來4~5年是最後壹次。這是政府認為克服低生育率的“黃金時間”的時期。像政府投入資源、改善制度壹樣重要的是減少青年不安。只有這樣，才不會重復“失去的O年”。

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