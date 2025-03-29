現代汽車正式啟動氫能驅動程序，上半年“NEXO”第二代將公開. March. 29, 2025 07:16. by 韓鐘浩記者 hjh@donga.com. 氫氣作為可以代替化石燃料的環保能源之壹備受關註，現代汽車為了掌握氫能市場的主導權而站了出來。 28日，據汽車業界透露，現代汽車將2025年作為氫氣事業擴張的元年，正在全面推進。20日，現代汽車在首爾瑞草區EL Tower舉行的第57屆定期股東大會上，表決通過了在章程事業目的上追加氫事業的議案。其構想是，包括氫燃料電動汽車研究開發在內，在從氫氣生產到儲存、運輸等氫生態界整個領域加快事業擴張速度。最近，張在勛（音）副會長總管的企劃調整擔當旗下還新設了能源氫事業本部。也就是說，在集團內設立了總管氫氣事業的指揮塔組織。 現代汽車的氫氣事業相關行動與27年來對氫氣事業的執著相吻合。現代汽車於1998年新設了專門負責氫氣研究開發的組織，並壹直引領氫氣技術。2013年，公司在世界上首次具備氫燃料電動汽車量產體系，推出了“途勝ix Fuel Cell”，2018年推出了“NEXO”。NEXO的全球累計銷量突破4萬輛，鞏固了轎車氫能汽車市場占有率第壹的地位。 預計今年上半年（1~6月）內將公開NEXO的後續車型。這距離去年10月發布概念車“INITIUM”僅隔半年左右。張副會長表示：“在過去的27年裏，現代汽車之所以能夠毫不動搖地挑戰和決斷，是因為對氫的價值有正確的信念”，“氫氣不僅是為未來壹代的幹凈能源，而且可及性也很高，因此是公平能源。” 隨著現代汽車加快氫氣相關事業的步伐，特別是正在大力發展的氫燃料電池系統品牌“HTWO”也同時獲得了動力。在海外也取得了顯著成果。現代汽車的第壹個海外氫燃料電池系統生產法人“HTWO廣州”最近向廣州開發區交通投資集團交付了190輛4.5吨級氫燃料電池冷藏卡車。這是中國國內氫燃料電池冷藏卡車單壹訂貨量歷史最大規模。

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