“真的沒有指示過嗎？”. March. 29, 2025 07:15. . 參與去年12月3日緊急戒嚴並接受審判的前陸軍特殊戰司令官郭鐘根，最近在向法院提交的意見書中向尹錫悅總統問道：“那天晚上真的沒有指示過我拉出議事堂的議員們嗎?”郭種根表示：“我甘願承擔任何法律責任。如果總統掩蓋當天的真相，把我和部下變成騙子，那就是用總統的指示兩次殺害軍人。”郭種根在媒體公開的獄中親筆留言中也表示：“我軍希望講義氣嗎？想要正直的東西嗎？正直地盡最大努力的人們沒有得到尊敬，被利用，應該如何理解這個看似傻瓜的世界呢？” 郭種根是在戒嚴當晚根據尹總統和時任國防部長金龍顯的指示，出動部隊隊員進入國會，指示進入議事堂和國會斷電的人物。對此，尹總統方面表示，“不是將議員，而是將要員拉出來”，一直主張郭種根起初說的是“人員”，在在野黨的勸說下改變了說法。郭種根的獄中筆記和意見書可以看作是就圍繞這一問題的真相攻防戰，是在公開質問尹總統有沒有指示過當晚把議員拉出來。 一直以來，尹總統承認在宣布戒嚴前後與郭種根和時任首都防衛司令李鎮雨等指揮部聯系的事實，但從未明確說明下達了什麽指示。對於部分主張，他只不過是抓住話柄而已。尹總統“把議員拉出來”的指示是特種兵1空降旅團長和下屬大隊長等參與國會作戰的郭種根的多名部下共同作證的。憲法法院利用職權采納的唯一證人、首都防衛司令部第一警備團長趙成賢也表示：“從首都防衛司令李鎮雨那裏接到了進入國會本廳內部把議員們拉出來的指示。” 戒嚴當時尹總統下達的指示不是軍隊領導層閉口不談就能隱藏的。如果像尹總統所說的那樣，沒有下達過拉出議員的指示，那麽是那麽多指揮官們一致編造了虛假指示嗎? 對於郭種根“真的沒有指示過嗎”的提問，尹總統現在應該做出堂堂正正的回答。

한국어