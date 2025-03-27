美國國家情報局：“金正恩無意通過談判棄核”. March. 27, 2025 08:35. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 美國國家情報局評價說，朝鮮國務委員長金正恩無意通過談判放棄核等戰略武器，隨時準備再次進行核試驗。有分析認為，美國特朗普政府認為朝鮮沒有無核化意誌。還有分析認為，如果美國尋求與朝鮮重啟對話，可能會把焦點放在“先重啟對話-後談判”“凍結核設施及裁軍”上。特朗普總統在再次執政後，曾數次表現出與金正恩重啟對話的意誌。 美國國家情報局當地時間24日在《2025年年度威脅評估報告》中表示：“金正恩認為戰略武器是政權安保和國家自尊心的保障。”報告稱，“朝鮮正在增加核彈頭的擁有量，改善彈道導彈技術”，並提到了去年3次發射高超音速中程彈道導彈的事例。美國國家情報局是總管中央情報局和聯邦調查局等美國主要情報機關的最高機關。此次報告是特朗普第二屆政府上臺後首次發表的，很有可能對今後美國制定對朝鮮政策產生不小的影響。 美國參議院情報委員會主任塔爾西·加巴德當天表示：“朝鮮很有可能做好了隨時再次進行核試驗的準備。為了用作今後談判的杠桿，朝鮮將繼續試射洲際導彈。”他還說：“金正恩正在追求能夠瞄準美國同盟國、甚至美國本土的更強大的戰略、傳統戰鬥力。他希望通過此舉強化談判力和地位，獲得‘事實上核能力擁有國’的地位。” 上述報告認為，朝鮮還保留了生化武器等能力，在發生各種沖突時，可以通過秘密攻擊等方式將生化武器用於美國和美國盟友。報告預測稱，朝鮮不僅有在西部海域“北方界線”附近進行挑釁的可能性，如果金正恩認為需要更強有力的信息，可能會展開更致命的“不對稱活動”。 報告還指出了朝鮮面臨的困難。報告稱，特別是，由於金正恩的強烈控制欲望和攻擊性政策，整個朝鮮社會正在遭受孤立，並預測“克服損害國家經濟生存力的狀況將面臨困難”。

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