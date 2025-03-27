巴勒斯坦爆冷戰勝伊拉克，韓國足球進軍世界杯決賽圈亮起綠燈. March. 27, 2025 08:33. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韓國隊在主場舉行的兩場比賽中均以平局收場，但憑借同組巴勒斯坦隊奇跡般的勝利，向2026北中美世界杯決賽圈又邁進了壹步。 國際足聯（FIFA）排名僅第101位的巴勒斯坦隊在26日舉行的與伊拉克（第56位）的北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽B組第8輪比賽中，憑借下半場補時階段艾哈邁德•馬哈茲納攻入的制勝壹球，以2比1獲勝。前壹天為止排在小組最後壹名（第6位）的巴勒斯坦隊在本輪預選賽上取得首場勝利，排名升至第5位，而未能追加積分的排名第3位的伊拉克隊（積12分）未能縮小與排名靠前的球隊之間的差距。 第三輪預選賽由18個國家分成3組，每組6支球隊，以“主客場循環賽”的方式進行。每隊結束10場比賽後，各組的前兩名將直接進入世界杯決賽圈。各組第3、4名還要爭奪2.5個出線名額，進行亞洲及各大陸間的附加賽（PO）。 B組排名第壹的韓國隊（積16分）25日在主場迎戰排名第二的約旦隊（積13分），最終以1比1與對手握手言和，僅追加1分。繼20日與阿曼隊的比賽（1比1戰平）後，韓國隊連續兩場主場未能取得勝利，因此，本輪過後韓國隊無法保證直接進入世界杯決賽圈。 但是，隨著伊拉克隊遭到巴勒斯坦隊的意外打擊，韓國隊坐收漁翁之利，占據了出線的有利位置。韓國隊在6月份舉行的與伊拉克的預選賽第9場比賽中，只要打平就能連續11次進入世界杯決賽圈。因為，在還剩最後第10場比賽時，韓國隊與伊拉克隊的積分差距將維持在4分。 另外，被分在C組的中國隊在25日與澳大利亞隊進行的第8場主場比賽中，以0比2完敗，未能擺脫最後壹名（積6分）。中國隊與排名第二的澳大利亞隊（積13分）的差距拉大到7分，無緣直通世界杯決賽圈。在剩下的比賽中，中國隊有望進入踢附加賽的前四名。2002年韓日世界杯是迄今為止中國隊唯壹壹次進入世界杯決賽圈。 A組的朝鮮隊在26日與阿聯酋隊（UAE）的預選賽第8場比賽中以1比2負於對手，提前被淘汰出局。朝鮮隊在8場比賽中壹次都沒贏過，戰績為2平6負，在小組墊底。在2022卡塔爾世界杯上帶領韓國隊進入16強的保羅•本托主教練指揮下戰勝朝鮮隊的阿聯酋隊位居小組第三。但是，阿聯酋足協在結束與朝鮮隊的比賽後，通過社交媒體宣布，決定撤換本托主教練。阿聯酋隊未能進入可以直接出線的前2名以內，面對弱旅朝鮮隊也沒能痛快地取勝，這可能是本托主教練被替換的原因。

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