粗心大意釀成的紀錄級“怪物山火”…… 希望盡最大努力支援恢復重建. March. 27, 2025 08:33. . 嶺南地區多地同時發生的山火借助強風，成為“怪物山火”，正在擴大火力，無法控制地擴散。22日始於慶尚北道義城的山火蔓延至安東、青松、盈德、英陽，造成18人死亡。包括21日發生的慶尚南道山清山火的4名死亡者在內，此次山火死亡者已達22人，創下了18年來的最高紀錄。山清山火已經越過智異山國立公園的邊界，22日發生的、原以為會被控制住的蔚山溫陽山火也正在向梁山蔓延。聯合國教科文組織世界文化遺產安東河回村和屏山書院、現存最高的木制建築——鳳停寺極樂殿也岌岌可危。據推測，這都是掃墓客等人失火造成的。 雖然政府宣布國家災難事態並展開滅火行動，但在強風特別警報和幹燥特別警報生效的情況下，對反復熄滅又復活的山火束手無策。據當地居民稱：“火焰像朝鮮火箭炮一樣飛來，瞬間覆蓋了整個村子。”據分析，火花隨強風瞬間飛來並引發大火，再加上大部分居民都是高齡者，因此損失正在擴大。據說，由於電力和通訊中斷，村長和公務員們挨家挨戶地疏散居民。山火正在擴散，必須搶先躲避通知。 滅火人員們的疲勞度也在增加。撲滅義城山火的直升機墜落，導致1名飛行員死亡，消防員也接連受傷。撲滅山火所必需的大型直升機只有5架，中小型直升機也因無法采購零件而處於無用狀態。降雨的消息預計要到27日，但預報說降水量會少。要動員一切可用資源控制火勢，全力支援超過27000名災民和住宅、文物、寺院等207處建築的災後重建工作。

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