福寶時隔4個月以健康的面貌重新登場. March. 26, 2025 07:54. by 洪禎秀 hong@donga.com. 去年4月離開韓國回到中國四川省成都的大熊貓基地的大熊貓“福寶”25日再次向遊客公開。這是福寶自去年12月3日以來首次對外公開。當時福寶因出現痙攣等異常征兆而被隔離。 中國大熊貓保護研究中心當天在官方微博（中國版“X”）上上傳了福寶的照片和視頻，稱，“今天早上福寶在臥龍神樹坪大熊貓基地再次與大眾見面。”帖子解釋說：“此前福寶因為痙攣癥狀，為了接受監測、治療和休息，被轉移到非展示區”，“在飼養員和獸醫的細心照顧下，恢復了正常的心理狀態、飲食習慣、活動水平，之後成功回歸。”中心方面表示：“處於對福寶健康的考慮，將限制遊客人數和參觀時間”，並補充說，對福寶的住所進行了徹底的殺菌消毒，並增加了綠色植物和遊樂設施。 福寶出生於2020年7月20日，是中國國家主席習近平2016年3月作為韓中友誼的象征送來的大熊貓樂寶和愛寶之間的愛情結晶。之後在龍仁愛寶樂園飼養，受到了很多人的喜愛，去年4月3日根據中國政府的方針回到了中國。但是去年年末，福寶吃竹筍時發抖的視頻上傳到微博後，引起了人們的擔憂。 中心方面表示：“血液、寄生蟲、傳染病檢查結果無任何異常”，正在對福寶的痙攣癥狀進行基因檢查及病理學研究。中心還補充說，“經過細心的照料，福寶在本月初成功結束了發情期。”

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