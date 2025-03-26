現代汽車會長鄭義宣與特朗普舉行聯合記者會……以“31萬億韓元對美投資”應對關稅. March. 26, 2025 07:50. by 金在亨記者、華盛頓=常駐記者申鎮宇 monami@donga.com、niceshin@donga.com. 現代汽車集團會長鄭義宣當地時間24日在美國華盛頓白宮與美國總統特朗普舉行聯合記者會，宣布從今年起到2028年為止的4年間，將對美國進行210億美元（約31萬億韓元）規模的新投資。在特朗普政府預定加征對等關稅（4月2日）的一周多前，為避免受到沖擊，迅速采取了應對措施。 鄭義宣在記者會上表示：“懷著喜悅的心情宣布，今後4年內（將在美國）追加210億美元規模的新投資。這是我們進軍美國以來最大規模的投資。”鄭義宣解釋說：“這一（投資）承諾的核心是從鋼鐵和零部件到汽車，為加強美國供應網而投資60億美元。”現代汽車集團的投資將涉及汽車生產（86億美元）、零部件、物流、鋼鐵（61億美元）、未來產業及能源（63億美元）等主要領域。 特朗普就現代汽車集團的投資多次稱贊，“現代汽車是優秀的企業。謝謝！”他說：“該投資證明我們的關稅政策是有效的。如果在美國生產，就沒有必要支付關稅。”自特朗普第二屆政府上臺以來，鄭義宣是第一個親自會見特朗普並在白宮同時宣布大規模投資計劃的韓國企業家。 現代汽車集團的此次宣布是在預定於4月2日舉行的特朗普政府宣布征收對等關稅之前。分析認為，特朗普政府的戰略是，與開始重建美國制造業的特朗普政府步調一致，鞏固在美國市場內的地位。現代汽車和起亞去年在美國銷售了170.8293萬輛汽車，約占全球銷量的24%，美國是現代汽車集團的核心市場。 根據這一投資計劃，現代制鐵將在路易斯安那州建設每年270萬噸規模的電力制鐵所，向現代汽車阿拉巴馬、佐治亞工廠供應鋼鐵。現代汽車集團計劃通過這一措施，將美國汽車年產量擴大到120萬輛，並構建從鋼鐵到整車的一貫供應網生態系統。

한국어