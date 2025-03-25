Newjeans宣布暫時中斷活動…ADOR：“將與成員們見面討論未來”. March. 25, 2025 07:38. by 史智媛記者 4g1@donga.com. 因與經紀公司ADOR發生專屬合同糾紛，在法院宣布判決後，女子組合Newjeans的成員們宣布暫時中斷活動。ADOR方面表示：“單方面的宣言令人惋惜”，“想和成員們溝通。” 23日，在香港亞洲世界博覽會舉行的“ComplexCon”演出即將結束時，Newjeans成員們表示：“今天的舞臺眼下可能是最後壹次演出”，“我們決定遵守法院的決定，停止所有活動。” 這樣的發言可以解釋為，雖然根據法院的決定，獨自活動變得困難，但也不會回到ADOR。首爾中央地方法院民事合議50部（首席部長法官金尚勛）21日接受ADOR以Newjeans成員為對象提出的“保全經紀公司地位及禁止其簽訂廣告合同等假處分申請”，做出了引用決定。去年11月，Newjeans通報解除專屬合約後，ADOR在“專屬合約有效確認訴訟”和壹審判決宣判之前，提出了“請阻止Newjeans的獨立活動”為宗旨的假處分申請。 成員們沒有提及當天在香港公演中新推出的組合名“NJZ”和Newjeans。只是在演出場發光二極管（LED）畫面中顯示為“NJZ”。成員們沒有演唱Newjeans的熱門歌曲，只表演了各自的個人舞臺和新曲《Pit Stop》。據悉，ADOR向現場派遣了相關人士，但未能見到成員們。 ADOR方面表示：“不顧法院的決定，單方面宣布中斷活動，對此感到遺憾”，“希望盡快與成員們見面，討論未來。”Newjeans成員方面之前在法院宣判後表示：“假處分是暫時性的決定”，“將通過提出異議的程序來討論追加爭論焦點。”

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