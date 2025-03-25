面對蔓延的山火束手無策……“只能坐等27日下雨的消息”. March. 25, 2025 07:38. by 山清=都永鎮記者、義城=張永勛記者 0jin2@donga.com、jang@donga.com. 嶺南地區發生的山火在第4天的24日仍未被撲滅。在12475個足球場大小的森林受災的情況下，部分地區因強風引發山火，不僅是居民，連滅火隊員也接到了躲避命令。截至27日沒有降雨預報，預計損失將進一步擴大。 據中央災難安全對策本部當天透露，截至上午9時，正在撲滅大型山火的地方有慶尚南道山清、慶尚北道義城、蔚山市蔚州、慶尚南道金海等4處。截止到當天，受災森林面積為8700公頃，比前一天（7788公頃）增加912公頃。相關地區有2742名居民在臨時居住設施避身，住宅和寺廟等162處建築物受損。 最初山火最猛烈的地方是山清，但以當天為起點，義城的情況更加嚴重。義城的山火已經燃燒3天，受災面積也比前一天增加780公頃，擴大到6861公頃。義城郡在24日下午2點34分發送的災難短信中命令“目前在山裏的滅火隊員們要躲避到安全的地方”。火勢隨著每秒15米以上的強風蔓延，滅火率停留在71%。由於山火，瑞山至盈德高速公路盈德方向店谷休息站建築物發生了火災。 從21日開始，山清郡矢川面山火隨著強風蔓延，蔓延到了11公裏以外的河東郡玉宗面。受災面積增至1502公頃，撲滅率僅為68%。蔚州郡22日發生的山火在滅火上遇到了困難，滅火率僅為66%。受災面積也從前一天的192公頃增至394公頃。 當天淩晨，在矢川面，為幫助居民躲避而移動的山火滅火車在斜坡上側倒，導致2名消防隊員受傷。 正在調查山火原因的有關部門計劃分別對蔚州和義城山火的失火者進行調查。蔚州郡特別司法警察以違反森林保護法的嫌疑對一名60多歲男性立案，義城郡特別司法警察以違反森林保護法的嫌疑對一名50多歲男性立案。蔚州山火失火者涉嫌在野山上的農棚裏進行火花四濺的焊接作業時引發山火，義城山火失火者涉嫌在野山頂整理墓地時引發山火。

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