韓國中產階層“除去生活費剩下的閑錢”每月不到70萬韓元. March. 25, 2025 07:38. by 世宗=宋慧美記者 1am@donga.com. 據調查，韓國中產階層家庭解決衣食住行問題並交納利息後，剩下的錢還不到70萬韓元。這是5年來的最低值，有人擔心會造成消費心理萎縮等負面影響。 據統計廳24日透露，去年第四季度（10~12月）收入排名前40%~60%的第三等級家庭的月均盈余額為65.8萬韓元，低於70萬韓元。這是自2019年第四季度（65.3萬韓元）以來，第三等級家庭的月均盈余額首次不到70萬韓元。盈余額是家庭收入中除去消費支出（衣食住費用等）和非消費支出（利息、稅金等）後剩下的錢，是反映家庭閑錢情況的指標。 四年前的2021年第三季度（7~9月•94.1萬韓元），第三等級家庭的盈余額仍在90萬韓元以上。但是，受新冠病毒疫情的影響，此後壹直呈直線下降趨勢。特別是從去年開始，經濟停滯的陰影越來越濃，盈余額持續減少，減少幅度也越來越大。 相當於中產階層的第三等級家庭的閑錢逐漸減少，主要是由於房地產和教育費相關費用增加。去年第四季度第三等級家庭的非消費支出比壹年前增加了12.8%，達到77.7萬韓元，創下了歷史最高紀錄。減幅也是歷代最大。隨著購買房地產，註冊稅的增加產生了影響。利息費用也增加了1.2%，達到10.8萬韓元。 教育費支出增加了13.2%，達到14.5萬韓元。第三等級家庭的教育費支出增幅大大超過了全體家庭的平均值（0.4%）。 如果負責經濟腰部位置的中產階層家庭的閑錢減少，消費就會凍結，有可能對內需產生負面影響。大韓商工會議所也在17日發表報告書分析說：“新冠病毒疫情以後，中產階層家庭等（第2•3等級）的實際消費比以前更加低迷。”

한국어