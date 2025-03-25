韓國憲法法院駁回對韓德洙的彈劾……“沒有積極參與戒嚴的行為”. March. 25, 2025 07:37. by 金自炫記者、趙權衡記者 zion37@donga.com、buzz@donga.com. 憲法法院駁回了國會對國務總理韓德洙的彈劾。憲法法院認為，在對韓德洙的彈劾理由中，沒有任命憲法法院法官確屬違憲違法，但不至於罷免職務。 憲法法院24日上午在首爾市鐘路區大審判庭進行宣判，作出了上述決定。這距離國會表決通過彈劾案已經87天。8名法官中，文炯培、李美善、金炯枓、鄭貞美、金福馨等5名法官提出的駁回意見成為憲法法院的結論“法庭意見”，鄭桂仙提出贊成意見，鄭亨植、趙漢昌則提出了退回案件的意見。 首先，憲法法院沒有認可韓德洙共謀、幫助、默認尹錫悅總統宣布12月3日緊急戒嚴的彈劾理由。憲法法院表示：“找不到可以認定為賦予宣布緊急戒嚴的程序正當性而（向尹總統）建議召開國務會議等積極行為的證據或客觀資料。” 憲法法院認為，代行總統職權的韓德洙沒有任命鄭桂仙、趙漢昌、馬恩赫三名法官候選人是違憲、違法的。憲法法院指出：“被告負有憲法規定的任命國會選出的3人為法官的具體作為義務。（未任命）違反了這一規定。”不過憲法法院還表示：“沒有發現證據或客觀資料可以認定拒絕任命是為了使對現任總統進行彈劾審判的憲法法院無力化。不能認為存在將罷免正當化的理由。” 憲法法院沒有判斷與尹錫悅彈劾審判的關聯性備受關註的宣布12月3日緊急戒嚴的違法性。另外，由於各法官的贊成、駁回等意見尖銳對立，有人預測，案件更加復雜的尹錫悅彈劾案的宣判日程有可能推遲到4月。 宣判後立即恢復職務的韓德洙在對國民談話中表示：“分裂為極端的社會只會走向不幸，誰都無法實現夢想。懇請朝野兩黨超越黨派的合作，使大韓民國能夠克服現在的危機局面，再次向上、向前飛躍。”朝野政黨對此反應不一。國民力量黨緊急對策委員長權寧世表示：“這是司法部對巨大在野黨無理的立法暴舉的嚴重警告。”他強調：“九戰九敗。這是載入憲政史冊的創紀錄性失敗。”相反，共同民主黨代表李在明表示：“對於明顯、故意違反組建憲法機構這一憲法義務的行為，作出‘尚未達到彈劾的程度’的判決，我不知道國民是否真的能接受。”

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