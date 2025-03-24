BTS成員田柾國，在軍隊服役期間險些被搶走“83億韓元股份”. March. 24, 2025 08:34. by 崔元英記者 o0@donga.com. 據悉，目前正在服兵役的防彈少年團（BTS）成員JUNG KOOK（原名田柾國•照片）因盜用名義被搶走價值數十億韓元的Hybe公司股票，被采取了恢復原狀的措施。據悉，對於已經賣給第三方的價值約1億韓元的股票，通過民事訴訟得到了保全。 23日，據JUNG KOOK的所屬公司Hybe旗下的BigHit Music透露，JUNG KOOK入伍後的去年1月，自己的3.35萬股Hybe股票被某人搶走。如果換算成當時的股價，其規模約為83億韓元。至今尚未被警方抓獲的搶奪犯，涉嫌盜用JUNG KOOK的名義偷偷開設證券賬戶後，擅自轉移JUNG KOOK的Hybe股票。據悉，其中500股被出售給了第三方。 BigHit Music方面表示：“在得知犯罪事實後，立即停止支付給該賬戶，並采取了恢復原狀的措施”，“對於已經（轉移給第三方的）金額，已通過訴訟予以返還。”去年3月，JUNG KOOK向首爾西部地方法院提出了以返還該股票為宗旨的民事訴訟，並於上個月被判勝訴。據悉，審判庭認為：“田某只不過是遭受了盜用名義的損失，而從搶奪犯處得到500股Hybe股票的第三方應返還股票。”

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