法院站在ADOR壹邊，“禁止NewJeans獨立活動”. March. 22, 2025 07:36. by 金基潤記者、史智媛記者 pep@donga.com. 法院認為，與現所屬經紀公司歌謠企劃公司ADOR發生專屬合約紛爭的女團“NewJeans”（新活動名NJZ）不能獨自活動。因此，五名成員在上個月申請商標權，以NJZ的名字活動的計劃出現了差池。 21日，首爾中央地方法院民事合議50部（首席部長法官金尚勛）接受了ADOR針對NewJeans五名成員提出的“維持經紀公司地位及禁止簽訂廣告合約等”的假處分申請，做出了援引決定。 去年11月，NewJeans五名成員向ADOR方面通報解除專屬合約後，表明了將以NJZ的名字活動的立場。理由是“ADOR嚴重違約”，解除了專屬合同。 對此，ADOR在去年12月向法院提起訴訟，要求確認與NewJeans的專屬合約仍然有效，稱“專屬合約有效存在，希望這壹點在法律上得到確認”。今年1月，針對五名成員提起的專屬合同訴訟壹審宣判，還提出了“請阻止在沒有得到ADOR允許的情況下獨自簽訂廣告合約”為宗旨的假處分申請。 ADOR在判決後表示：“感謝審判庭的明智判決”，“盡快與成員們見面，進行真誠的對話，作為經紀公司，將盡到支援組合今後的活動的責任。” 由於法院的判決，成員們的NJZ活動受到了阻礙。她們原計劃23日以NJZ的名義發表新歌，同壹天在香港舉行的慶典“ComplexCon”上舉行新歌舞臺。成員方面表示：“尊重法院的判決，但假處分是暫時性的決定”，“將通過提出異議的程序，進壹步爭論焦點，將如期參加香港活動。”

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