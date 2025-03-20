烏克蘭戰爭1118天後，特朗普和普京達成“部分停戰”協議. March. 20, 2025 08:38. by 華盛頓=常駐記者申鎮宇、巴黎=常駐記者趙恩娥 niceshin@donga.com、achim@donga.com. 美國總統特朗普和俄羅斯總統普京當地時間18日進行約一個半小時的通話，就俄羅斯和烏克蘭在“能源和基礎設施領域”停火的方案達成了協議。由此，俄烏必須停止對對方能源和基礎設施領域的攻擊。對此，有評價認為，雖然這是烏克蘭戰爭爆發1118天（2022年2月24日爆發）以來首次達成部分停戰協議，但意義不小。 但是在協議達成後，俄羅斯又對烏克蘭進行了大規模無人機攻擊，停戰方案內容也被認為對俄羅斯有利，因此有分析認為，走向全面停戰乃至停戰的道路依然艱難。據《紐約時報》報道，特朗普第二屆政府一些人士也擔心，此次達成停火協議可能是普京“爭取時間的戰術”。 當天，白宮自我積極評價稱：“兩國首腦開始走向和平。” 但有分析認為，將停戰領域限制在能源和基礎設施領域對俄羅斯更有利。烏克蘭在軍事力量上處於劣勢，其大部分能源設施及基礎設施已被破壞。另外，此次通話沒有提及俄羅斯返還所占烏領土等問題。俄羅斯反對烏克蘭加入北約，反對停戰後由歐洲主要國家組成的維和部隊駐紮烏克蘭。烏克蘭總統澤連斯基批評俄羅斯無人機襲擊，稱“普京實際上拒絕了全面停火的提議”。

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