特朗普：“全部公開暗殺肯尼迪的機密文件”. March. 19, 2025 08:44. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國總統特朗普18日表示，將全部公開有關暗殺前總統約翰·F·肯尼迪的未公開資料。該文件共8萬頁，將不加編輯、原封不動地向大眾公開。 據《紐約時報》等外媒報道，特朗普17日在訪問華盛頓肯尼迪中心時表示：“我們明天將公開所有肯尼迪文件。已經向國家情報總監局局長塔爾西·加巴德指揮的幾個人下達了這樣的指示。”他說：“我們擁有大量的文件，大家應該閱讀大量的資料。我相信國情局不會刪除任何內容。我說‘不要刪掉’。”他還說：“很多人等了數十年。（資料）將非常有趣。” 特朗普在就職儀式之後的今年1月23日簽署行政命令，命令公開前總統肯尼迪及其弟弟、前參議員羅伯特·肯尼迪、小馬丁·路德·金被暗殺事件的政府機密文件。20世紀60年代發生的三起事件至今仍不斷出現陰謀論，並出現了多部講述這一事件的各種電影和書籍。 特別是1963年11月22日發生的肯尼迪遇刺事件，至今仍有很多人猜測暗殺的幕後主使。肯尼迪乘坐豪華轎車在美國得克薩斯州達拉斯市舉行遊行時遭槍擊身亡。暗殺犯是美國海軍陸戰隊出身的李·哈維·奧茲沃爾德，他在事發兩天後被從警察局押送到監獄的途中中彈身亡。嫌疑人在接受審判之前被殺害，因此反對派雇兇殺人、蘇聯幕後黑手等多種陰謀論被擴散開來。肯尼迪的弟弟羅伯特·肯尼迪也在1968年6月5日中彈身亡。據悉，犯人是巴勒斯坦移民希爾汗。 美國國家檔案館2023年曾發布消息稱，對肯尼迪遇刺案相關機密文件進行審查，發現99%的機密文件已經公開。但美國聯邦調查局上月表示，新發現了2400多份有關肯尼迪遇刺的文件。

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