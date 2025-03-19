美駐韓代辦：“韓國對美國核相關研究所敏感情報處理不當”. March. 19, 2025 08:43. by 申娜莉記者、華盛頓=常駐記者申鎮宇、高道藝記者 journari@donga.com、newjin@donga.com、yea@donga.com. 美國駐韓臨時代辦約瑟·尹18日表示：“因為韓國處理部分敏感情報不當，被列入美國能源部敏感國家名單。”這是“敏感國家及其他指定國家名單”爭議發生後，美國政府人士首次公開談及相關原因。 尹約瑟當天在在韓美國商工會議所和美國駐韓大使館共同主辦的座談會上表示：“去年有2000多名韓國學生、研究人員、公務員訪問了有出口敏感物質的能源部下屬洛斯阿拉莫斯和阿爾貢研究所等。研究所實驗室發生了幾起事件，才有了敏感國家名單。” 尹約瑟沒有具體說明處理情報不當的事件是什麽。韓國政府消息人士表示：“能源部90%的業務都與核相關。很可能是核技術相關情報流入韓國的幾起事件綜合性地（列入名單）起了作用。”有可能是參與韓美共同研究的人士違反禁止向外部散發資料或拍照的規定，以泄露技術的名目被大舉揭發。 據悉，在這種情況下，美國能源部最近向韓國政府說明，已將韓國列為敏感國家，韓美合作過程中“存在相當於產業間諜行為的嚴重舞弊行為”。外交消息人士表示：“美方向我們說明，去年發生了被認為是‘嚴重’舞弊行為的事件。” 尹約瑟當天表示，“不是什麽大事”，表示兩國技術合作沒有問題。但據悉，韓國政府仍然沒有掌握美國能源部將韓國列為敏感國家的具體事件。因此有人指出，應盡快制定防止再次發生的對策等後續應對方法。據悉，韓國產業通商資源部部長安德根計劃本周在美國會見能源部長克裏斯·賴特，積極說明不能妨礙兩國核心合作領域核電合作的立場。

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