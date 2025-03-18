俄羅斯拒絕“停戰30天”方案，奪回核心要地……特朗普：“18日與普京通話”. March. 18, 2025 07:51. by 趙은아 achim@donga.com. 美國總統特朗普當地時間18日將與俄羅斯總統普京通電話，就終結“烏克蘭戰爭”的方案進行討論。普京事實上沒有接受最近美烏達成的“停戰30天”方案，人們十分關註他是否會就停戰或終戰做出積極反應。不過，據悉，俄軍日前在烏軍占領的庫爾斯克州展開波浪式攻勢，奪回核心要塞蘇薩。面臨不利狀況的烏克蘭總統澤連斯基更換了參謀總長等，試圖改變氛圍。 據美聯社等媒體17日報道，特朗普當天在從佛羅裏達州私宅海湖莊園返回華盛頓白宮的專機上表示：“我會看看星期二（18日）之前有沒有要公布的。預計星期二與普京總統通電話。”他表示：“周末發生了很多事情。我們希望看到能否結束那場戰爭。雖然有可能，也有可能沒有，但我認為我們有非常好的機會。” 特朗普還提到可能在俄烏終戰談判中成為議題的事項。他說：“雙方已經進行有關‘特定資產分割’的對話。領土和發電站成為俄烏談判的焦點。”有分析認為，發電站指的是俄軍占領的烏方核電站。對於18日的美俄首腦通話，美聯社認為：“這有可能成為矛盾的轉折點，也有可能成為特朗普總統繼續重新調整美國外交政策的機會。” 據悉，在美俄首腦為結束戰爭進行對話之際，烏克蘭向俄羅斯拱手讓出了此前想作為“談判籌碼”的俄羅斯領土庫爾斯克州的大部分占領地。特別是據烏媒體《基輔獨立報》報道，烏軍16日在社交媒體上發布了展示完全撤出蘇薩的戰場地圖，事實上承認了劣勢。據美聯社報道，烏克蘭在頓巴斯地區等本國東部戰線也未能避免苦戰。 處於劣勢的烏克蘭任命一直指揮東部戰線應對的安德裏·格納托夫將軍為新任參謀總長，開始改變氛圍。烏克蘭總統府16日在官網宣布，澤連斯基任命格納托夫為烏軍參謀總長。據悉，格納托夫在從俄軍手中奪回南部赫爾松地區方面發揮了主導作用，去年被任命為東部地區司令，最近還擔任了副參謀總長。烏國防部長烏梅羅夫通過臉書表示：“他是指揮海軍陸戰隊旅團、東部作戰司令部、烏克蘭聯合軍等，有著27年軍旅經驗的人物。變化將繼續，我們將為了勝利使軍隊變得更強大。”

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