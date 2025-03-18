“不正義的鬥爭”，首爾醫科大學教授批評專科醫生. March. 18, 2025 07:50. by 朴京敏記者 mean@donga.com. 首爾大學醫學院和醫院的4名教授因反對政府的醫大增員方針而離開修煉醫院和學校後至今仍未回來的專科醫生（實習醫生、住院醫師）和醫科大學學生批評說：“目前的鬥爭方式和目標既不正義，也不能說服社會。” 首爾大學醫學院•醫院所屬的河恩真、吳周煥、韓世媛、姜熙京（人名音譯）教授17日發表了題為《對於主張回歸的同事不再是同事的人們，現在是決定的時候了》的聲明。他們對自己的學生專科醫生和醫大學生們說：“在沒有改善醫療系統的路線圖和有說服力的對策的情況下度過了1年。只有躺平和沒有對策的反對”，“應該選擇是繼續贊同這種鬥爭方式，還是發出正確的聲音。應該對相關選擇負責。” 教授們在反問“真正的受害者是誰”後表示：“辭職和休學是大家自己選擇的事情。不是真正的受害者”，“真正的受害者難道不是過去壹年裏被冷落、沒有得到治療的患者嗎？”他們特別針對掌握醫政矛盾鑰匙的專科醫生表示，“僅憑醫師執照就想得到專家待遇的樣子也太傲慢了。”河教授等表示：“我們是韓國社會得到最切實經濟保障的職業群之壹”，“但是主張專科醫生的修煉過程是‘剝削’，果真是可以得到社會共鳴的主張嗎？” 教授們就醫師執照介紹說，“社會賦予了我們進行壟斷性醫療行為的權限。”但是他們同時也表示：“如果像現在這樣不履行醫生的責任或持續進行引起社會混亂的行動，被扣上破壞系統的帽子，社會最終將不可避免地將其壟斷權限委任給其他職業。”教授們表示，不僅是政府，醫生們也有責任。他們表示：“是與政府不同，以盡職盡責的專家形象引領改革，還是被打上繼續妨礙的搗亂者的烙印，失去壟斷權而被淘汰，現在大家應該做出決定。” 另外，醫療界團體對要求醫大學生在本月末之前重返學校的政府和大學校長、醫大校長表示，“施壓和懷柔無法實現教育正常化。”醫大教授團體—全國醫科大學教授協議會（全醫教協）在《致醫大校長的文章》中主張：“教育部和部分醫大校長在反對醫大學生的集體休學申請的同時，也提出了開除的可能性”，“教授們應該在原則和常識內最大限度地保護學生的學習權。” 醫療界元老團體“大韓民國醫學翰林院”就政府以明年醫科大學3058名招生人員為前提條件，施壓要求醫大學生到本月末為止重返校園壹事表示：“政府以學生重返校園為條件，對學生施加各種不利和時限性壓力的態度令人吃驚”，“對於因強行推進政策而引發巨大社會混亂的政策立案者，應首先進行徹底的調查和責任追究。”

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