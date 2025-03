特朗普聲稱“不會屈服”,4•2相互關稅戰爭激化. March. 15, 2025 09:28. by 申晋宇 niceshin@donga.com. “無論是鋁、鋼鐵還是汽車,我都不會屈服(I'm not going to bend at all)。” 美國總統唐納德•特朗普當地時間13日表示,美國多年來壹直受到其他國家的“剝削”,將按照下月2日的預告,對全世界征收相互關稅。他強調說,不僅是已經向全世界發射25%“關稅炸彈”的鋼鐵、鋁,還將推進預告高關稅的汽車等相關關稅政策。 他當天在華盛頓白宮被記者問到“征收相互關稅的計劃是否有變動可能性”時,斷然否認說“不”。他還表示,“(關稅)雖然會引發壹些混亂,但不會太長”,表示不會介意最近美國金融市場走軟。美國財政部長斯科特•貝森特也對CNBC表示:“我不擔心最近3周(金融市場)的小變動性。” 特朗普總統還對正在展開“關稅戰爭”的加拿大和歐盟露骨地表現出了反感。他當天表示,“加拿大需要美國,但美國不需要他們的能源和木材”,重申加拿大將成為美國第51個州。他也譴責歐盟說,“惡劣(nasty)。” 特朗普總統前壹天被記者問到有關搖擺不定的關稅政策時,解釋說:“因為我發揮了靈活性。”但僅過壹天就斷然否認了推遲征收關稅的可能性,並主張“絕不屈服”。

