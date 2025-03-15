無“冠軍緣”的孫興慜貢獻助攻，帶隊逆轉取勝晉級歐聯杯八強. March. 15, 2025 09:27. by 趙英宇記者 jero@donga.com. 孫興慜（33歲）貢獻了本賽季第12次助攻，為托特納姆熱刺隊（英格蘭）進軍歐洲足球聯盟（UEFA）歐聯杯8強助了壹臂之力。 14日，孫興慜在2024~2025賽季UEFA歐聯杯與阿爾克馬爾隊（荷蘭）的八分之壹決賽主場第二回合比賽中貢獻了助攻，幫助托特納姆熱刺隊以3比1獲勝。熱刺隊在雙方的首回合比賽中客場以0比1負於阿爾克馬爾隊，面臨被淘汰的危機，但經過兩回合的鏖戰，熱刺隊最終以總比分3比2晉級8強。這是自2012~2013賽季後，球隊時隔12年再次進入該賽事8強。而在歐洲俱樂部對抗賽方面，這是球隊自2018~2019賽季奪得UEFA冠軍聯賽亞軍後，時隔6年再次進入8強。托特納姆熱刺隊將於下月11日和18日與法蘭克福隊（德國）爭奪壹張半決賽入場券。 當天作為左前鋒出場的球隊隊長孫興慜參與了熱刺隊攻入的全部3粒進球。上半場第26分鐘，阿爾克馬爾後衛鮑特•胡斯試圖將球傳給隊友，讓受到孫興慜的防守幹擾出現失誤，多米尼克•索蘭克截獲皮球後橫傳，威爾松•奧多貝爾包抄輕松攻入壹球。下半場第3分鐘，孫興慜在禁區內分球，詹姆斯•麥迪遜在中路接球後右腳射門破網得分。在球隊以2比1領先的下半場第29分鐘，孫興慜在左路將球傳給跟進的傑德•斯賓塞，後者橫傳禁區，索蘭克腳後跟傳球，最終由奧多貝爾攻入制勝壹球。 自2008年英聯杯奪冠後，壹直與獎杯無緣的托特納姆熱刺隊延續了終結17年“無冠”遺憾的機會，孫興慜也再次點燃了在職業舞臺上首次奪冠的希望。托特納姆熱刺隊目前在英格蘭足球超級聯賽（EPL）中排名第13位，英聯杯和英足總杯已分別止步半決賽和32強。孫興慜本賽季貢獻了11粒進球（英超7、歐聯杯3、英聯杯1）12次助攻（英超9、歐聯杯2、足總杯1）。

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