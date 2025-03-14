“在零下30度的北韓收容所，像奴隸壹樣赤腳勞動和接受拷問”. March. 14, 2025 07:36. by 林雨宣 imsun@donga.com. “北韓收容所冬季的氣溫在零下20攝氏度到零下30攝氏度之間徘徊。每次審訊時，女性的衣服都被撕破，身體上到處都是瘀傷，包括面部。性暴力也很常見。” 12日（當地時間），在美國紐約曼哈頓的韓國駐聯合國代表部舉行了向國際社會告發北韓（朝鮮）鎮壓女性人權的活動。以第69屆聯合國女性地位委員會（CSW）會議為契機舉行的當天的活動中，介紹了脫北女性親身經歷和體驗的北韓的慘狀。 14歲時脫北來到韓國，現在以“富布賴特獎學金（Fulbright Scholarship）獲得者”身份在美國攻讀碩士課程的脫北女性張恩淑（人名音譯下同）在脫北過程中兩次被抓獲。她揭露了當時入獄的收容所的悲慘真相。 張某說：“在不到16.5平方米（約5坪）的牢房裏，從小孩到成年女性，共有10多人擠在壹起。”她吐露說，“因為太窄了，所以壹整天都要蹺著腿坐著，動壹動就會受到懲罰，也不能互相安慰或對話。” 張某介紹說，與中國邊境接壤的自己家鄉曾是北韓的主要貿易樞紐。她還說，該地區的集市交易實際上全部由女性負責。她表示：“集市上的女性必須與男性官員們進行協商，而且很有可能遭受性暴力。” 同樣作為脫北女性在英國展開北韓人權活動的墊腳石共同代表朴智賢當天在網上參加了會議。朴代表也告發說：“在收容所裏，要像奴隸壹樣光著腳強制勞動。”她表示，對於當時連鞋子都穿不上的自己來說，“人權”意味著“鞋子”。 韓國駐聯合國大使黃俊國表示：“北韓的人權狀況才是北韓政權的真面目。我們將通過人權蹂躪幸存者的聲音，與國際社會壹起敦促北韓發生變化。”

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