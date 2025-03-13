江南24億-非江南10億韓元…公寓交易價格差距進壹步拉大2億韓元. March. 13, 2025 08:26. by 吳承俊記者 ohmygod@donga.com. 據調查，進入今年以來，首爾江南圈和非江南圈公寓的平均實際交易價格差距比壹年前拉大了2億韓元以上。這是隨著想要換成“精致的壹幢”的需求湧入江南地區，該地區的房價大幅上漲產生了影響。 12日，據房地產專門調查公司Real Today對國土交通部實際交易價格的分析結果顯示，今年1、2月“江南3區（江南、瑞草、松坡區）”公寓的平均實際交易價格為23.8118億韓元。這比去年同期（20.0499億韓元）上漲了18.8%。 同期，非江南地區公寓的平均實際交易價格從8.7337億韓元上漲到10.1103億韓元，僅上漲了15.8%。也就是說，江南地區的上漲幅度比非江南地區高出3%。因此，江南地區和非江南地區的平均價格差距從去年的11.3162億韓元進壹步拉大到了13.7015億韓元。 在首爾，平均實際交易價格最高的地區是瑞草區，為28.4909億韓元。這比1年前上漲了32.3%。上漲幅度在25個區中也是最大的。江南區平均價格為27.1065億韓元，同比上漲15.5%。同期，松坡區平均價格（18.971億韓元）也上漲了12%。在非江南地區，鐘路區平均價格比去年上漲38.5%，呈現出較高的上漲率。 不僅是價格，江南地區的交易量上升幅度也比非江南地區更大。今年1、2月，江南3區的交易量為1456件，比前壹年（940件）增加了54.9%。同期，非江南地區的交易量僅增加了36.4%。

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