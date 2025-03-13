在野黨：“徒步遊行至憲法法院，直到尹錫悅案宣判” VS 執政黨舉行“退回彈劾案接力示威”. March. 13, 2025 08:25. by 尹明真記者、權九龍記者 mjlight@donga.com、9dragon@donga.com. 尹錫悅總統彈劾案宣判在即，朝野政黨加大對憲法法院的施壓力度，展開了全力戰。共同民主黨決定，從當天起到尹錫悅彈劾案宣判為止，每天由所屬全體議員和助手團等400多人從國會徒步遊行到位於首爾市鐘路區的憲法法院。國民力量黨的親尹錫悅派議員在憲法法院前舉行接力示威，包括羅卿瑗議員在內的82名該黨議員當天向憲法法院提交了敦促退回彈劾案的請願書。 ● 在野黨：“憲法法院不能再推遲宣判” 共同民主黨院內代表朴贊大12日在國會大樓前的臺階上舉行了徒步遊行出征儀式，並表示：“憲法法院必須迅速做出決定。推遲正義是在贊同不義。”當天的徒步遊行由於沒有事先進行集會申報，所以沒有喊口號，只走了人行道。共同民主黨還計劃從13日起進行圍合抗議和齊喊口號。 在徒步遊行前，共同民主黨再選議員和三選議員也分別召開記者招待會，敦促憲法法院迅速作出決定。三選議員們表示：“憲法法院沒有理由繼續拖延。現在正是履行守護憲法、消除國家混亂的歷史責任的時候。”再選議員們決定從13日起在光化門廣場進行每人1個半小時的“一人接力示威”。 部分黨內人士擔心這會被認為是過度的武力示威。一名黨內人士表示：“包括憲法法院在內，每天有數百人徒步遊行，敦促盡快宣判，這實際上看起來像是施壓。”對此，該黨發言人黃靖雅表示：“與其說是向憲法法院施壓，不如說是為了立即罷免（尹總統）而應竭盡所能。放任混亂狀況繼續下去是玩忽職守的行為。” 共同民主黨代表李在明當天來到光化門帳篷靜坐示威場，與前國務總理金富謙、前慶南知事金慶洙、前議員朴用鎮等非李在明派系人士舉行了時局座談會。李在明主張，12月3日緊急戒嚴是‘韓國版殺戮場”。李在明說：“從前國軍情報司令盧相元的手冊來看，有在延平島的海面上炸船殺死5000人、再想其他方法的場面。現在很多人感到不安，甚至產生如果（尹總統）再次回歸會發生什麽事情的恐怖感。” ● 執政黨：一半以上議員舉行“駁回彈劾接力示威” 國民力量黨針對憲法法院展開了要求駁回彈劾的輿論戰。當法院指出高級公職人員犯罪調查處（公調處）的調查範圍並決定取消對尹錫悅的拘留時，該黨突出彈劾審判過程中的程序問題，沒有要求駁回彈劾，而是要求退回彈劾案。駁回是憲法法院得出尹錫悅的緊急戒嚴不是重大違憲的結論，而退回是法院根據彈劾審判的程序問題拒絕審理的決定。 羅卿瑗當天在國會召開記者會，就國會彈劾團方面在彈劾理由中撤回內亂罪一事表示，“內亂罪占彈劾案的70%以上，是作為主要論據提出的，因此刪除內亂的彈劾案是重大的情況變更”，要求憲法法院退回彈劾案。 親尹錫悅派議員繼前一天之後，當天再次在憲法法院前舉行了要求退回彈劾案的24小時接力示威。據悉，截止到當天下午，已有60多名議員表明了參加示威的意向。 國民力量黨領導層就接力示威表示：“無意指手畫腳。”該黨緊急對策委員長權寧世表示：“對於議員們的自發示威，我們不會妨礙、不會阻止，而是自己看著辦。”該黨院內代表權性東在接受記者采訪時表示：“從整體上看，每天有5人參加，看起來很多，但以一天為準，並不是很多。”

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