繼關稅之後，進口美國牛肉的壓力襲來. March. 13, 2025 08:25. by 紐約=常駐記者林羽善、李智允記者 imsun@donga.com、easy@donga.com. 當地時間12日，美國總統特朗普對全世界征收的第一項關稅——針對鋼鐵和鋁材征收的25%關稅生效。以美國東部時間為準，從當天零時1分（韓國時間12日下午1時1分）起，包括韓國在內的所有國家向美國出口鋼鐵和鋁時將被征收25%的關稅。此外，在美國貿易代表部以本國企業為對象進行的“掌握不公平貿易做法”調查中，美國牛肉出口企業對韓國的牛肉進口政策提出不滿。有人擔心，繼“關稅風暴”之後，“牛肉進口壓力”也會增大。 當天征收關稅是根據2月10日特朗普簽署的公告進行的。特朗普在執政第一期時分別對鋼鐵和鋁征收25%和10%的關稅，但此次鋁關稅也上調到了25%。另外，適用對象也擴大到利用兩種材料的窗框、飲料罐等253個衍生品。此前，韓國2018年通過與美國的談判，享有每年263萬噸鋼鐵的免稅配額，但本屆特朗普政府廢除了所有關稅例外和豁免。業界既擔心“美國鋼鐵企業的價格競爭力會提高，韓國出口將受到打擊”，但也有人期待“25%的關稅適用於所有國家，配額限制也會消失，銷售額反而會增加”。 此外，美國貿易代表部為了掌握對美國的不公平貿易做法，當天結束了從美國產業界征集意見的接收。美國貿易代表部根據特朗普就任後簽署的備忘錄，從2月20日起從本國產業界接收意見。美國貿易代表部計劃以此為基礎，掌握美國產業界的貿易損失，並研究必要的措施，在公布“對等關稅”的前一天，即4月1日之前向特朗普報告。 美國貿易代表部共收到728份意見書，其中美國牛肉出口業界和農業界等是針對韓國的。特別是美國全國牛肉協會在意見書中主張：“雖然知道月齡限制在韓國是敏感的話題，但中國、日本、臺灣已經認可美國產牛肉的安全性和品質，取消了30個月的月齡限制。應該通過與韓國的談判，消除限制，強化以科學為基礎的貿易。”2003年美國發生瘋牛病後，韓國全面中斷了美國牛肉的進口，2008年通過雙邊協商，只允許進口發生瘋牛病危險較小的未滿30個月的美國牛肉。 美國大米聯盟的意見書還認為，包括韓國在內的20多個國家在大米貿易中存在不公正慣例。意見書表示：“韓國對美國產大米適用配額，並提出了殺蟲劑農藥成分殘留標準，因此出口受到限制。”

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