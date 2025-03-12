歐盟30個國家：“將組建烏克蘭維和部隊”……討論恢復征兵制. March. 12, 2025 08:31. by 趙은아 achim@donga.com. “超過30個國家參與討論烏克蘭維和部隊。” 對於11日在法國巴黎舉行的歐盟國家軍隊高層會談，法國軍方人士向美聯社作出上述表示。不僅歐盟27個成員國，韓國、日本、澳大利亞等域外國家也討論美國貼近俄羅斯的對策。在法國、英國主導的此次會議上，重點討論了為烏克蘭建立國際維和部隊的方案。面對俄羅斯的侵略危險，在歐洲自強努力不斷深化的情況下，法國、德國、英國等歐洲主要國家紛紛在本國點燃恢復征兵制的討論，加快了重新武裝的速度。 ● 還討論了旨在應對停戰後再次攻擊的武器儲備問題 據美聯社當天報道，法國軍方人士在巴黎表示：“以歐盟國家為中心的30多國軍方高層人士討論了烏克蘭戰爭結束後建立維和部隊等問題。”該會議是巴黎國防軍事學校主辦的為期三天的“巴黎國防與戰略論壇”的一部分。該人士還表示，除美國外，北約盟國大部分出席。據悉，雖然不屬於北約，但歐盟成員國愛爾蘭、塞浦路斯、奧地利軍隊參謀總長也參加了此次活動。討論的中心烏克蘭和韓國、日本、澳大利亞、新西蘭等亞太國家遠程聽取了會議內容。 會議向各國與會者提出了保障烏克蘭戰後安全的英國法國“聯合意誌”藍圖。核心議案是，如果達成終戰協議，用來對抗俄羅斯威脅、守護歐洲和平的維和部隊。據美聯社報道，維和部隊的目標是在烏克蘭戰爭停戰後遏制俄羅斯其他大規模攻勢。據悉，會議還討論了一旦俄羅斯攻擊而破壞停火時將在幾個小時或幾天內緊急向烏克蘭投入的重武器、武器儲備量等。據法新社報道，丹麥外交大臣拉斯穆森當天表示：“丹麥原則上也做好了參加維和部隊的準備。”此前，澳大利亞、愛爾蘭、土耳其等表示對參與維和任務持開放態度。 ● 法國外交部舉行全國巡回“重新武裝說明會” 歐洲國家正在自行討論恢復征兵制，加快重新武裝的步伐。據當地媒體“法蘭西新聞臺”報道，在提出歐洲核保護傘論的法國，外交部長讓-諾埃爾·巴羅從10日起舉行了說服國民重新武裝必要性的說明會。他當天在作為全國巡回第一站的南特，與當地公務員、高中生舉行會議，說明了安保的嚴重性和重新武裝的必要性。在法國，關於恢復征兵制的討論占上風。據法國智庫德斯汀共同體透露，最近61%的法國國民贊成恢復軍隊服役。法國總統馬克龍要求相關部門立即恢復征兵制，以便讓誌願者在5月份之前在軍隊接受訓練。 2月23日舉行國會選舉後正在討論從美國獲得安保獨立的德國也正式開始討論征兵制。最近在選舉中獲勝的保守傾向的基民黨和聯合的基民盟議員弗洛裏安·韓11日在德國《圖片報》投稿中表示，“2011年以後生效的德國廢除兵役不再合適”，引發了征兵制的討論。被評價為德國政治巨頭的前外交部長費舍爾在接受《明星周刊》采訪時也主張：“第一批征兵必須在2025年通過軍營大門。”比利時和英國也提到了恢復征兵制的必要性。 歐洲國家正在努力準備應對美國貿易戰的籌碼。英國《每日電訊報》10日報道說，針對美國征收高關稅，歐盟正在討論限制抗生素等必需藥品的供應。此前，美國主要從歐盟國家進口抗生素、放射性藥品、心跳調節器等。

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