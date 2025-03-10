令人激動！征戰英冠聯賽的嚴智星30場比賽後攻入聯賽首球. March. 10, 2025 08:03. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 韓國國家足球代表隊的新壹代邊鋒嚴智星（23歲•斯旺西城•照片）在進軍英格蘭舞臺30場比賽後攻入了首粒入球。 9日，嚴智星在與米德爾斯堡隊的2024~2025賽季英冠聯賽（第二級）主場比賽中，作為左邊鋒首發出場，並在上半場第26分鐘率先攻入壹球。他在罰球區附近右腳勁射破門。隨著斯旺西隊以1比0獲勝，嚴智星的進球成為決勝球。 嚴智星在加入韓國職業足球K1聯賽（第壹級聯賽）光州隊的2021年，以19歲的年齡入選前主教練保羅•本托率領的韓國足球代表隊。在征戰K聯賽的108場比賽（包括2級聯賽數據）中，他共攻入20球，之後於去年7月轉會到了斯旺西城隊。此後，嚴智星也入選了洪明甫主教練率領的韓國足球代表隊名單，但在去年10月與約旦隊的2026北中美世界杯亞洲區第3輪預選賽上，因膝蓋受傷壹度缺席了比賽。 因傷病余波而難以適應英格蘭舞臺的嚴智星，當天在代表斯旺西隊出戰的第30場正式比賽中攻入了首粒入球。截止到前壹天，只有2次助攻。斯旺西城隊臨時主教練艾倫•希漢表示：“期待帥氣攻入首球的嚴智星今後能攻入更多的進球。” 比利時足球甲級聯賽（第壹級聯賽）亨克的前鋒吳賢揆（24歲）在當天舉行的與FCV登德EH隊的客場比賽中攻入了制勝壹球。吳賢揆在兩隊0比0戰平的下半場第40分鐘替補上場，在下半場補時階段作為球隊獲得點球時的點球手出場，成功破門得分。吳賢揆本賽季的進球數達到了9球（正規聯賽6球）。吳賢揆是洪主教練率領的韓國國家隊的最前方攻擊手之壹。他在去年舉行的北中美世界杯第3輪預選賽上，替補出場4次，攻入2球，起到了“特級王牌”的作用。 在旅歐派前鋒在俱樂部表現活躍的情況下，洪明甫主教練將於10日公布參加北中美世界杯第3輪預選賽本月比賽的國家隊大名單。B組領先的韓國隊將於20日在高陽綜合運動場與阿曼隊（第4位）進行小組第7場比賽，25日在水原世界杯體育場與約旦隊（第3位）進行第8場比賽。

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