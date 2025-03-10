拿著車零件在障礙物上奔跑，還能翻跟頭…韓國產機器人的進化. March. 10, 2025 08:02. by 韓鐘浩記者 hjh@donga.com. 長得像人的機器人從車間架子上拿出引擎蓋，開始扭頭行走。機器人將手中的引擎蓋準確地插入對面的移動式保管箱。還蹲坐在地上舉起掉在地上的引擎蓋。該機器人不僅可以拿著零件在障礙物上奔跑，還可以翻跟頭。 現代汽車集團的機器人專門子公司波士頓動力公司（Boston Dynamics）5日（當地時間）公開了原封不動地記錄機器人形象的人形機器人“全新阿特拉斯”的人工智能（AI）學習過程視頻。 實際上，這種人形機器人代替人類進行艱苦而危險的制造業現場業務的日子已經不遠了。波士頓動力公司計劃年末在現代汽車集團的生產據點示範投入阿特拉斯（Atlas），正在討論合適的國內外工廠。阿特拉斯將負責的零部件運輸工作的核心是區分多種零部件類型，掌握重量。對此，研究組以相機傳感器和AI解決方案為基礎，正在讓阿特拉斯集中學習掌握零部件的形狀和位置數據。 機器人可以24小時不間斷地完成搬運零件等反復而辛苦的工作。防止“人類錯誤”（人為失誤），提高產品質量也是優點之壹。隨著期待機器人適用於制造業工程，可以提高生產效率和產能，全球整車企業正在投入人形機器人研究開發（R&D）。 德國寶馬集團與美國人形機器人初創公司Figure AI攜手，於去年7月將人形機器人“Figure 02”應用於美國密西西比州斯帕頓堡工廠。Figure 02負責零部件運輸和底盤組裝等業務。Figure AI方面曾表示，該機器人每天可以處理1000件作業，與投入機器人之前相比，作業速度和作業信賴度分別提高了4倍和7倍。 特斯拉去年5月向美國加利福尼亞州弗裏蒙特工廠示範投入了兩臺自主開發的第二代“Optimus”。目前執行電池分類、移送業務的該機器人的特點是，利用AI基礎展望系統和機器學習，可以區分物體的顏色。 各國政府也將人形機器人視為低生育、高齡化導致的制造業人力不足問題的對策，並正在擴大支援。增長勢頭最猛的是中國。中國在給機器人制造企業提供補助金和稅金獎勵優惠的同時，還支援民官研究合作等。今年年初，中國中央電視臺（CCTV）春節聯歡晚會上，中國機器人企業宇樹科技的16臺人形機器人“H1”與人類舞蹈演員壹起表演的“群舞”受到了全世界的關註。

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