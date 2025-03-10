2008年的共和黨與2025年的民主黨. March. 10, 2025 07:59. . “在向人民說‘請再次相信我們’之前，我們黨必須先進行改革和重建。” 2008年，在慘敗給時任民主黨人美國總統奧巴馬之後，共和黨參議員吉姆·德明特曾如此呼籲。當時，曾夢想著“保守派長期執政”的共和黨在總統選舉及國會參眾兩院選舉中全面落敗，因此呼籲本黨進行深刻的自省。 17年後的2025年，共和黨人總統特朗普重返權力巔峰，並且掌控了國會兩院。相反，成了在野黨的民主黨卻疲弱無力。《華盛頓郵報》指出，盡管民主黨失去白宮已有數月，但仍停留在選舉失敗帶來的震驚中。意思是，只是攻守位置發生了變化，民主黨同樣經歷著17年前共和黨所經歷的無力感與失落感。 根據上個月的民意調查，特朗普的支持率止步於40%中段。壹些媒體評價聲，“特朗普的政治蜜月期早已接近尾聲”。然而，民主黨卻完全沒有從中獲得反射效益，甚至反而更慘。美國有線電視新聞網（CNN）的調查顯示，75%的受訪者認為“民主黨未盡足夠的努力來制衡特朗普”。上個月底昆尼皮亞克大學的調查也顯示，57%的受訪者對民主黨持負面看法，這是自2008年昆尼皮亞克大學開始相關問題調查以來的最高紀錄。 曾經歷二戰的羅斯福和經歷朝鮮戰爭的杜魯門兩位總統因其特殊的歷史背景，享有過“帝王式總統制”。奧巴馬則因其極高的民眾支持度，成為在野黨難以抗衡的強大對手。與此不同，處於特朗普時代的在野黨民主黨，並未有效展現出其存在感。要想解釋這壹點，最終必須將視線轉向民主黨本身的問題。 在華盛頓及外界，民主黨最常被提及的問題是未能把握民眾的“需求”。去年，民主黨未能註意到快速上漲的物價等與民眾生活息息相關的問題，壹直固守著與民眾脫節的議題，最終導致失去了政權。《華盛頓郵報》評價稱，即便如此，民主黨仍然選擇與生活脫節的議題作為戰場，發出空洞的消息。 民主黨當前的處境與黨內的分歧不無關系。特朗普4日進行其第二個任期的首次國會演講時，民主黨留下的唯壹亮眼畫面就是兩件事。壹是77歲的眾議員沖著特朗普揮動拐杖並大聲叫嚷，二是40多歲的女參議員在特朗普演講後，作為“回應演講者”站出來，發表了中立的信息。《紐約時報》認為，這兩種形成鮮明對照的場景象征著目前嚴重分裂的民主黨。急進進步派與中間派之間的矛盾，在針對特朗普演講的“抗爭”中顯露無遺。 民主黨雖提出了組建快速反應團隊和大規模動員選民等對策，但也有人批評應該從放棄這些過時的策略開始做起。這反映出民主黨並未進行足夠的反思與嘗試去挖掘新面孔和新鮮政策議題。 2008年，共和黨曾因議員們展開激烈的亂象討論，被評價為努力尋求出路。而如今，民主黨卻被指因“牽制心理”而只顧盯著明年11月相對於執政黨不利的中期選舉。而且黨內外甚至早已有分析認為，如果僅憑之前的中期選舉，疏忽黨內革新和把握選民需求，下屆總統選舉也將困難重重。“留給民主黨的時間不多”的呼聲越來越高。

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