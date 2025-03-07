馬斯克身著正裝出席政府正式活動…“是意識到澤連斯基了嗎？”. March. 07, 2025 07:47. by 李智潤記者 asap@donga.com. 當地時間4日，特斯拉首席執行官兼政府效率部（DOGE）負責人埃隆•馬斯克身著正裝出席美國總統特朗普在參眾兩院議會的聯合演講，成為熱門話題。這是馬斯克自總統就任儀式後首次身穿正裝出席政府正式活動。對此，有分析認為，可能是意識到了最近烏克蘭總統弗拉基米爾•澤連斯基沒有穿正裝，違背了特朗普總統的心情。 在5日的白宮記者會上，對於《福克斯新聞》記者“澤連斯基總統沒有穿西裝出現在白宮，而馬斯克昨晚穿了西裝。是否對穿正裝有規定”的提問，白宮發言人卡羅琳•萊維特說：“沒有正裝規定。馬斯克穿上了西裝，總統似乎很喜歡。馬斯克看起來很帥。”當被問到“馬斯克看到澤連斯基總統被請出場後是否感到驚訝”時，萊維特發言人說，“我認為並非如此。”此前，特朗普總統上月28日與身穿黑色襯衫和戰鬥鞋訪問白宮的澤連斯基總統握手時諷刺對方說，“穿得很好。” 馬斯克平時喜歡穿T恤。上月特朗普二期政府首次內閣會議時，他也獨自壹人穿著襯衫和夾克，戴著帽子出席。但是4日出席美國議會聯合演講時，他系著藍色領帶，穿著整潔的正裝。特朗普當天表示：“為了不浪費納稅人的錢，成立了新的政府效率部。這是由馬斯克領導的組織”，並點名了坐在旁聽席上的馬斯克。接著，特朗普總統說，“謝謝妳非常努力地工作。所有人都非常感謝”，馬斯克從座位上站起來向觀眾致意。 特朗普總統對馬斯克的“支持”也引發了美國國內的越權爭議。另外，美國國內對馬斯克的反感似乎也越來越大。據《紐約時報》4日報道，最近美國各地接連發生點燃特斯拉充電器（電動汽車用）或攻擊銷售賣場的事件。上月27日，在科羅拉多州丹佛附近的勒夫蘭，壹名42歲女性因涉嫌試圖縱火焚燒特斯拉賣場並損壞車輛而被逮捕。

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