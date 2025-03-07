韓兩架戰鬥機8枚炸彈誤炸民宅……“坐標輸入錯誤”. March. 07, 2025 07:46. by 尹相虎軍事記者、孫孝周記者 ysh1005@donga.com、hjson@donga.com. 韓國空軍戰鬥機在韓美聯合實彈演習中誤炸民間地區，導致10多人受傷，這是史無前例的事故。空軍表示，事故原因是飛行員目標坐標輸入有誤。軍方內外有人指出，其導火索是不是受12月3日緊急戒嚴的影響，國防部長等多數軍隊指揮部的空白長期化導致綱紀松懈。 據軍方和消防部門透露，6日上午10時5分左右，多枚炸彈落在京畿道抱川市二東面盧谷裏狼踰大橋附近公路上，引發了爆炸。事故造成15人（包括5名軍人）重傷，多棟住宅、教堂、車輛等受損。 空軍表示，兩架KF-16戰鬥機為進行韓美聯合實彈射擊訓練，當時正飛往抱川市升津訓練場，各自非正常投下4枚共8枚MK-82常規炸彈，落在距離目標約8公裏的地方。MK-82炸彈在沒有制導裝置的情況下，以自由落體方式投下。 空軍方面人士在新聞發布會上表示：“經確認，飛行員在執行任務前輸入（目標）坐標的過程中出現了失誤。在投下炸彈之前，似乎沒有確認地面和空中坐標輸入是否正確。”軍方表示，在查明事故原因之前，將全面停止包括步槍在內的所有實彈射擊訓練。 空軍在事故發生1個半小時後的上午11時41分向國防部跑口記者團發短信表示：“KF-16戰鬥機非正常投下8枚MK-82常規炸彈，落在射擊場以外地區……將調查事故原委和損失情況，積極采取賠償損失等所有必要措施。”軍方在多名平民受傷的史無前例的戰鬥機誤炸事故發生1個半小時後才首次正式宣布，對此有人批評說，軍方應對遲緩。

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