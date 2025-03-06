畫在成績單上的孤獨. March. 06, 2025 07:42. . 還有比愛德華•霍珀更能表現城市居民的孤獨和寂寞的畫家嗎？空蕩蕩的街道、被孤立在室內的人、獨自看電影或吃飯的人等，出現在他的畫中的場所或人物總是顯得孤獨或淒涼。那他是從什麽時候開始畫這種風格的畫的呢？ 令人驚訝的是，好像是從小就開始的。霍珀在1891年左右畫的《看大海的小男孩》（照片）就是證據。小小的黑白素描中描繪了站在海邊的小男孩的背影。雙手交叉在背後，男孩微微低著頭凝視著大海。在腳前蕩漾著海浪，但他看起來並不在意，也沒有恐懼感。從身材上看，雖然看起來像四五歲的孩子，但姿勢很認真，壹點調皮勁都沒有。就像霍珀後期作品中出現的孤獨的成年人壹樣。畫的右下角還有簽名。當時霍珀只有9歲，就早早地具有畫家的自我意識。而且畫有圖案的紙張是成績單的背面。也就是說，小學4年級的孩子在自己的成績單背面像塗鴉壹樣畫的畫。不知道是年幼的霍珀在取得不好的成績後懷著沮喪的心情畫出來的，還是只是觸手可及的紙質成績單。 事實上，霍珀在小學時學習也很好。但他的畫畫天賦更好，在父母的支持和鼓勵下成為了畫家。霍珀於1882年出生於美國紐約市北部的納伊克，直到27歲為止壹直住在俯瞰哈德遜河的房子裏，經常畫海邊或船。 這幅畫是小時候住在附近的牧師桑伯恩在霍珀去世後，在他家閣樓裏發現的作品之壹。“後期作品的萌芽總是在早期作品中發現的。”正如生前霍珀所說的那樣，小學時期的這幅畫似乎預見到了他日後將成為孤獨的畫家的命運。

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