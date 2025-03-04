美國首次對友邦征收關稅，盧特尼克部長：“墨西哥-加拿大從4日開始征收”. March. 04, 2025 07:46. by 崔智善 aurinko@donga.com. 美國商務部長霍華德•盧特尼克（照片）表示，雖然對加拿大和墨西哥征收的25%稅率有可能調整，但將按原計劃從4日（當地時間）開始征收追加關稅。這是唐納德•特朗普總統就任後，首次以友邦國家為對象實施關稅征收措施。有分析認為，為了美國的利益，不分敵國與友邦的“特朗普發貿易戰爭”正式打響。 盧特尼克部長2日在接受《福克斯新聞臺》采訪時表示：“周二（4日）將對墨西哥和加拿大（按計劃）征收關稅。”上月1日，特朗普總統以不妥善阻止非法移民和芬太尼流入為由，簽署了向加拿大、墨西哥、中國征收關稅的行政命令。很多人評價說，雖然預想到了對中國的追加關稅，但是對友邦、邊境相鄰的加拿大和墨西哥也分別征收25%的關稅，這令人震驚。此後，加拿大和墨西哥政府承諾加強國境警備等，關稅征收被推遲壹個月，但最終未能避免關稅。當天，盧特尼克部長主張“芬太尼不斷流入美國，其材料在中國制造”。 但是，暗示了對兩國的關稅率有可能調整。盧特尼克部長說：“關稅率究竟是多少，總統和他的團隊將進行協商”，“特朗普總統正在考慮如果應對墨西哥、加拿大，情況是波動的。”對此，有人觀測說，參與對華關稅征收可能會成為關稅率調整的變數。美國財政部長斯科特•貝森特當天在接受哥倫比亞廣播公司（CBS）采訪時評價說，墨西哥正在研究配合美國的關稅政策，而對華征收關稅，這是“非常好的開始”。 另外，盧特尼克部長表示，按原計劃，將從4日開始對中國追加征收10%的關稅。加上從上月4日開始征收的10%追加關稅，將比現有的關稅率提高20個百分點。《華爾街日報》當天發表社論指出，“雖然特朗普總統說關稅將開啟美國繁榮的新時代，但美國經濟並沒有共享充滿期待的狂熱”，“最近幾周，多項經濟指標顯示第壹季度（1~3月）增長放緩。”

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