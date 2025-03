J-HOPE“軍白期”後首次舉行個人世界巡演. March. 04, 2025 07:46. by 史智媛記者 4g1@donga.com. “好久沒開演唱會了,沒想到現場的熱情和助威會達到這種程度。果然ARMY(防彈少年團粉絲俱樂部)是最棒的!” 2日下午,首爾松坡區奧林匹克公園。 防彈少年團(BTS)成員J-HOPE(照片)的世界巡演《HOPE ON THE STAGE》開始後,座無虛席的1.25萬名觀眾的吶喊聲讓演出場沸騰起來。擁有“軍白期”(軍隊服役空白期)的BTS成員的單獨世界巡演此次是第壹次,因此來自世界各地的阿米們比任何時候都難掩興奮之情。 J-HOPE演唱了去年3月發表的特別專輯《HOPE ON THE STREET VOL.1》的收錄曲《lock/unlock》,展示了街頭舞蹈“locking”編舞,使現場氣氛更加熱烈。曾是街舞舞者的他表示“想把我的根好好地融入進去(這場演唱會)”,這是壹個精心準備的舞臺。 當天的舞臺壹下子消除了部分人“BTS退伍後人氣是否依然如故”的疑慮。《What if》和《Pandora's Box》、《防火》等2022年發行的個人第壹張專輯《Jack in The Box》中收錄的歌曲充滿了能量。果然不負等待BTS的粉絲們的期待。 7日發表的數碼單曲《Sweet Dreams》提前公開的舞臺也讓粉絲們高興不已。因為是之前J-HOPE沒有嘗試過的柔和浪漫的R&B體裁,所以更加受到關註。J-HOPE說“好像有唱過像樣的愛情歌曲”,表達了對歌曲的熱愛。之後他還獨自消化了《MIC DROP》和《雅雀》等BTS歌曲,展現了“反轉美”。 當天的舞臺讓人感覺J-HOPE像流水壹樣展現了作為歌手的整個人生。J-HOPE說:“在舞臺上時感覺自己還活著”,“希望以後也能原原本本地看待並喜愛我。”設置發光二極管(LED)的25個主舞臺升降器上下起伏,被用作樓梯等多種形式的舞臺裝置也給人留下了深刻的印象。 從上月28日開始到當天為止,為期三天的首爾演出門票全部售罄,共有3.75萬名觀眾前往現場觀看。BTS成員JIN和HYBE議長方時赫等也來到演出現場為J-HOPE加油助威。J-HOPE的世界巡演計劃從首爾開始到6月為止,在美國、日本、墨西哥、菲律賓等世界15個城市共舉行31場。

한국어