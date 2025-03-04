流血的3•1節. March. 04, 2025 07:45. . 2025年3•1節當天，大韓民國經歷了高喊不同吶喊聲的示威隊伍。 3•1節是以高宗的因山節為契機發生的。雖然對高宗的評價褒貶不壹，但作為國王，高宗的領導才能、能力不濟。在大韓帝國時期，高宗明明為富國強兵做出了努力，但其方法卻不切實際，令人寒心。 後起國家主導推進近代化的情況很多。但是高宗卻把皇室和國家完全混為壹談。高宗將國家的所有資源、稅源轉換為王室收入，而不是政府財政。所有近代化事業也都是王室直營推進的。 大韓帝國時期，獨立協會批評並抵制了將韓國的資源、森林的開發權轉讓給外國的行為。同時還要反對皇室吞並。王朝時代的君王不都是這樣嗎，其他國家也有這樣的事例。當然如此，高宗也研究了很多日本和外國的事例。 但實際上，從高宗組成的政府機構或國家經營結構來看，根本無法給出正確的分數。他既無能，又貪心。歷史學家評價人物或事件時的困難是意圖和業績之間的分數分配比例。即使提高意圖，也不能不考慮現實和能力。在高宗的統治下，國論和方法出現了很大的分裂。在這種情況下，高宗只做出了目光短淺、以自我為中心的行為。在他的葬禮上，國民之所以發出壹致的聲音，是因為全體國民已經面臨著喪失國權的淒慘結果。 今年的3•1節之所以成了分裂日，是因為結果系於未來，政治卻被無能和極端自私自利牽著鼻子走，民主主義的基本原則也被否定。過去高宗只有壹個，但現在高宗太多了。

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