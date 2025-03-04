韓國“進步對保守”矛盾最為嚴重……政界陷入分裂. March. 04, 2025 07:45. . 據調查，去年韓國國民切身感受到的社會矛盾是自2018年開始調查以來的最高值。其中最嚴重的矛盾是“進步與保守”的對立。相比地區或貧富矛盾，理念矛盾阻礙了韓國社會的團結。這是韓國保健社會研究院去年6月至9月以3000名成年男女為對象實施“社會統合實態調查”得出的結果。 韓國社會矛盾的平均數值（滿分4分）歷經沈浮，2023年（2.93分）和2024年（3.04分）連續兩年上升。最嚴重的矛盾是進步與保守之間的矛盾（3.52分），遠遠超過首都圈和地區間矛盾（3.06分）、正式員工和非正式員工間矛盾（3.01分）、勞資矛盾（2.97分）等。日益加深的理念矛盾是要求“克制和妥協”的民主脫離軌道的征兆。 此次調查是在尹錫悅總統宣布12月3日緊急戒嚴之前進行的。在理念矛盾加深的情況下，政界持續著極端的對峙，有責任協調矛盾、領導國政的總統大談“反國家勢力”，引發了戒嚴事態。此後，在持續3個月左右的彈劾政局中，韓國社會又經歷嚴重的國論分裂。如果現在實施上述調查，理念矛盾指數會更高。 盡管如此，政界不分朝野，仍然熱衷於利用國論分裂來集結自己陣營，擴大勢力。三一節在首爾市中心舉行的贊成和反對彈劾尹錫悅總統集會上，朝野議員帶頭發表了對對方陣營的粗話和厭惡言論。他們貶低憲法法院等，煽動國民不信任支撐民主的制度。現在連大學校園也因贊成和反對彈劾的集會而陷入混亂。 如果理念矛盾滲透到日常各處，常識性的中立層就無法發出聲音，社會矛盾就會加劇。如果這種極端的分裂持續下去，在彈劾案宣判之後能否治愈戒嚴造成的內傷、實現社會團結，令人擔憂。在瞬息萬變的國際形勢下，即使團結起來也很難克服國家危機。政治界應該覺醒：助長理念矛盾和社會分裂，威脅韓國社會的未來。

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