韓國逾六成大企業表示“上半年沒有招聘計劃或尚未制定”. February. 28, 2025 08:26. by 韓載熙記者 hee@donga.com. 據預測，今年上半年（1~6月）就業市場上的“招聘懸崖”現象將會深化。韓國經濟人協會（以下簡稱“韓經協”）27日表示，4日至13日以銷售額500強企業為對象進行調查的結果顯示，61.1%的企業今年上半年沒有招聘新職員的計劃或尚未制定。具體來看，41.3%的受訪企業表示尚未制定招聘計劃，19.8%的受訪企業表示沒有招聘計劃。與去年上半年的調查相比，分別增加了3.9個百分點和2.7個百分點。 在有招聘計劃的企業中，表示要比去年縮減招聘規模的企業占28.6%，表示要擴大招聘規模的企業占12.2%。剩下的59.2%回答將維持與去年相似的水平。 對於招聘懸崖深化的原因，回答“為了應對國內外不確定性擴大及收益性惡化的經營緊縮局面”（51.5%）的受訪企業最多。其後依次為“全球經濟蕭條長期化、高匯率等導致的經濟環境惡化”（11.8%）和“為應對經營環境變化而難以進行結構調整”（8.8%）等。 從行業分布來看，建築業中75%的企業表示沒有招聘計劃或尚未制定，位居各行業之首。其次是石油化學行業（73.9%）、鋼鐵等金屬行業（66.7%）、食品行業（63.7%）等。 另外，企業為增加大學畢業生的新聘用，作為必要的政策，選擇了“通過放寬限制，引導企業投資、雇用擴大”（39.7%）、“雇用增加獎勵擴大”（19.8%）、“為擴大多樣的工作崗位，解除雇用僵化”（13.5%）等。 韓經協經濟產業本部長李尚浩（音）表示：“因擔憂經濟蕭條長期化和貿易保護擴散，企業紛紛緊縮經營，寒潮侵襲招聘市場”，“延長綜合投資稅抵扣落幕時間、擴大臨時投資稅抵扣對象等擴寬企業雇傭余力的稅制支援迫在眉睫。”

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